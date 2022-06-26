陳其邁茂林會勘 獲賜魯凱名「祖邁」

近日高市確診數平穩，市府稱高原期已過，從18日起假日不開防疫記者會。高雄市長陳其邁今至茂林一口氣會勘多行程，和部落搏感情。陳其邁獲多納部落頭目家族耆老賜名多納魯凱族名字「祖邁」（Comay，取陳其邁的「邁」音譯），族語的黑熊，代表著勇氣、智慧，也象徵高雄，意指同為在地一家人。

今早陳其邁出席茂林幸福小黃預約就醫路線後，在立委伍麗華、茂林區長宋能正、市議員范織欽、林義迪等人陪同下，至多納部落拜會最年輕頭目羅馨。部落耆老已族語說明賜名由來，多納里青年會長盧家安解釋，「祖邁」在魯凱語是熊的意思，不管任何人看到熊都會鞠躬，身分地位高，「耆老認為這個名字和市長非常匹配，也代表智慧、勇氣。」

陳其邁接著視察萬山里簡易自來水建置工程，原民會表示，過去萬山里民生用水需仰賴山泉水供應，茂林區其餘兩里都由自來水公司供應水源，水源穩定、安全。今年1月萬山里簡易自來水工程竣工，電力系統也完成供電，試運轉期間已可供水。

萬山里簡易自來水系統引至部落的鐵管管線老舊，近日時常斷水，自來水公司開挖查詢後發現，管線已老舊、生鏽，另有多處因隨意偷接，造成管線混亂、水量嚴重不足。目前自來水公司已針對部落主要管線挖除、重新鋪設，增設水表、水塔。