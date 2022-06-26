高市每年應定檢機車137萬 加入機車定檢簡訊會員可抽獎

高雄市每年應定檢機車高達137萬輛，110年起為提升到檢率且響應少紙化政策，減少寄發明信片並推動手機簡訊通知服務，省下公帑並減碳。

環保局表示，只要車籍登記於高市的車主，可利用手機或平板掃瞄QR code進入線上系統申請，加入會員並如期定檢即可參加抽獎，1000個中獎名額可獲得100元便利商店禮券。

高雄市環保局空噪科長王亭鈞表示，過往以寄發明信片定檢通知，常因未收到、誤認強制險通知等原因，以致車主逾期未檢驗而受罰。現在幾乎人手一機，手機簡訊服務可以更即時、更便利通知，也可解決許多車主未居住於車籍地而未收到明信片通知的問題。目前已有14萬車主陸續加入會員。

環保局說，機車逾期未定檢將處新台幣500元罰鍰，逾通知期限6個月仍未完成檢驗，將再處以新台幣3000元罰鍰，最重可移送監理機關逕行註銷牌照。

環保局長張瑞琿表示，定期檢驗機車排氣有助於減空氣汙染排放，高雄市機車設籍約203萬輛，機車定檢數已連續5年全國第一，去年完成定檢數超過104萬輛。