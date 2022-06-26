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高雄這間派出所曾關過一堆間諜 7月將「被消失」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市左營警分局決定7月起將僅12名警力的四海所併入左營所，採「聯合執勤」，四海所「被消失」。記者石秀華／攝影
高市左營警分局決定7月起將僅12名警力的四海所併入左營所，採「聯合執勤」，四海所「被消失」。記者石秀華／攝影

高雄市左營警分局四海派出所所在地，早年為軍方情治單位關間諜審問之處，警方向軍方以3萬餘元承租，10多年來，隨眷村改建，治安單純，分局決定7月起將僅12名警力的四海所併入左營所，採「聯合執勤」，四海所「被消失」，左營所將出現男女所長共管的創紀錄勤務，令基層議論紛紛。

左營警分局四海派出所現址位於海功路明德新村，早年地址在緯6路，因國防部打算進行周圍海軍眷區拆遷改建，四海所因此遷於現址；早期曾待過四海所的員警打趣形容當年派出所準備搬遷時的情況，指當年白天在荒煙漫草下報到，晚上再回派出所時，卻找不到派出所在哪兒。

據了解，四海派出所現址建物是早年軍方反情報總隊情治單位審問「間諜」之處，因荒廢多時，2006年警方找派出所辦公處所時，向軍方商借該棟建物，當年曾無償租借，後來國防部清查財產後，改要求警方支付每月約3萬餘元租金。

隨周圍眷村拆遷，進駐曾關過一堆間諜的軍方情治單位的四海所，駐地建物外牆斑駁不堪，連當年以油漆印上的「四海派出所」字樣，也因油漆脫落幾乎看不清，喊了10多年要「被消失」的四海所，終於成真。

分局考量四海所警力只有12人，決定從7月起，併入有23名警力的左營派出所，並採「聯合執勤」，首任所長被派往四海所的羅健賓，將和左營所所長李秀玲在左營所以「雙所長」制管理兩所同仁。

此外，為考量四海所轄區周圍居民報案、諮詢需求，7月以後，短期內四海所仍採白天一人執勤，若有民眾報案，再轉介至左營所處理。

基層員警眼見四海所將「被消失」，不少人都覺得不捨，也有基層認為「雙所長制」行得通嗎？到底要聽誰的指揮？

左營警分局分局長陳文耀表示，四海所併左營所，可增加警力巡邏班次，對地方維護治安勤務調度有利，至於「雙所長」制只是暫時制度，近日全市調整所長人事，會一併調整。

高雄市左營警分局四海派出所所在地，早年為軍方情治單位關間諜審問之處。記者石秀華／攝影
高雄市左營警分局四海派出所所在地，早年為軍方情治單位關間諜審問之處。記者石秀華／攝影
高雄左營警分局四海派出向軍方租借的建物，早年曾關過一堆間諜，四海所因轄區眷村拆遷，治安單純，七月將「被消失」。記者石秀華／攝影
高雄左營警分局四海派出向軍方租借的建物，早年曾關過一堆間諜，四海所因轄區眷村拆遷，治安單純，七月將「被消失」。記者石秀華／攝影
四海所向軍方租借的建物外牆斑駁不堪，連當年以油漆印上的「四海派出所」字樣，也因油漆脫落幾乎看不清。記者石秀華／攝影
四海所向軍方租借的建物外牆斑駁不堪，連當年以油漆印上的「四海派出所」字樣，也因油漆脫落幾乎看不清。記者石秀華／攝影

間諜 眷村 國防部

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