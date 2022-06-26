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茂林就醫幸福小黃路線啟航 結合醫院快速通關

聯合報／ 記者陳玫伶林巧璉／高雄即時報導
高雄市茂林區今天新增幸福小黃預約就醫路線，方便民眾至義大醫院轉診、就醫，高雄市長陳其邁（左二）出席啟用儀式。圖／高市交通局提供
高雄市茂林區今天新增幸福小黃預約就醫路線，方便民眾至義大醫院轉診、就醫，高雄市長陳其邁（左二）出席啟用儀式。圖／高市交通局提供

繼那瑪夏區、桃源區後，今天茂林區也新增幸福小黃預約就醫路線，高雄市長陳其邁出席啟用儀式，他說，茂林幸福小黃補足目前2條就醫公車未行駛的時間，同時搭配義大醫院快速通關，提供轉診就醫便捷服務。

為解決偏遠地區公車乘載率低，路線受限等狀況，高市府推動公車式小黃（幸福小黃）多年，目前有59條路線、涵蓋33個行政區。

陳其邁今天化身為服務人員，貼心地招呼現場民眾乘坐，陳其邁指出，高雄市幅員遼闊，為維護偏鄉民眾就醫、採買、上班上學的交通權益，一定會滿足民眾需求，持續結合地方創生與推動交通平權。

茂林區民代表會主席陳奕蓁表示，幸福小黃制度棒，服務很到位！往後茂林長輩到大醫院就醫很方便，可提升偏鄉醫療品質。六龜衛生所說，幸福小黃司機熱心協助照顧長輩，遇到獨居長輩甚至親送家門口，受到鄉親的稱讚。

交通局長張淑娟表示，茂林區幸福小黃自民國108年11月闢駛2條固定路線，累積服務人次已逾2.2萬人次，今天所提供的偏鄉轉診就醫的新闢預約路線，收費比照公路客運，市民持電子票證搭乘，更可享每趟最高自負額60元。

陳其邁說，幸福小黃結合計程車與公車優點的創意彈性運輸服務，可因應路況與運輸需求，深入鄰里提供最後一哩路接駁服務，滿足民眾外出需求，擴大公共運輸服務範圍、填補服務缺口。

張淑娟說，幸福小黃每年較公車可節省約30%補助經費，同時提供優於公車的交通服務，原民區的市民，透過衛生所轉診就醫並協助預約幸福小黃，改善偏鄉地區就醫的不便，路線資訊公開透明，可在高雄iBus APP或交通局網站查詢。

高雄市茂林區今天新增幸福小黃預約就醫路線，方便民眾至義大醫院轉診、就醫，高雄市長陳其邁（右一）出席啟用儀式。圖／高市交通局提供
高雄市茂林區今天新增幸福小黃預約就醫路線，方便民眾至義大醫院轉診、就醫，高雄市長陳其邁（右一）出席啟用儀式。圖／高市交通局提供
高雄市茂林區今天新增幸福小黃預約就醫路線，方便民眾至義大醫院轉診、就醫，高雄市長陳其邁出席啟用儀式。圖／高市交通局提供
高雄市茂林區今天新增幸福小黃預約就醫路線，方便民眾至義大醫院轉診、就醫，高雄市長陳其邁出席啟用儀式。圖／高市交通局提供

偏鄉 陳其邁

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