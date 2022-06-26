「喜閱網@高市圖」電子書上架再添冊 閱讀還能抽大獎
高雄市立圖書館表示，「喜閱網」是專為高市國小學童設計的自主學習、線上閱讀闖關系統，由專家學者及教師進行書籍分級挑選後，依難易程度分級，再由專業教師命題。防疫期間學童遠距學習，在家時間增多，高市圖提供小朋友79種、1626冊不同類型圖書可借閱，利用網頁版或是APP就能隨時隨地線上閱讀。
高市圖表示，線上借閱除了便利性十足，高市圖更祭出「探索喜閱拿好禮」，讓高雄學童安心借閱使用之外，也能Fun心抽大獎。即日起至8月31日，讀者只要上「喜閱網@高市圖」使用並借閱滿5冊，就有機會抽中Gopro Hero10全方位運動攝影機、空氣清淨機等多項好禮；到高市圖臉書、IG上互動分享，還有機會抽中超商禮卷。
高市圖代理館長林奕成說，去年碰上疫情三級警戒，電子書借閱人數成長近2倍，借閱冊數更高達5倍左右，去年7月才上線的「喜閱網@高市圖」電子書平台，在暑假期間於單月就創下借閱破萬冊的表現，整年度更突破5萬冊的借閱量。顯見線上閱讀對於親子而言有極大的需求，為了強化借閱量能，今年暑假來臨，高市圖再增添熱門的喜閱網電子書，讓學童即使是在家學習，也有許多閱讀選擇。
高市圖表示，「喜閱網@高市圖」的書籍有依照低、中、高等難易度做分類，讓民眾能按孩子的年齡快速找到適合的讀物，借閱時間到期能自動歸還，無需擔心逾期問題，民眾可使用網頁版或下載APP版本借閱，若讀者有平板及電腦等電子載具使用需求，可至高市圖總館及各分館借閱使用。高市圖平板及電腦超過500餘台可供讀者於館內使用，平板電腦每次可使用4小時；公用電腦可使用30分鐘，當天無續借限制。
高市圖至今已有超過12萬冊電子書提供民眾借閱，只要使用高市圖借閱證號即可從官網登入借閱，即使沒有借閱證的民眾，官網也提供線上辦證，完成註冊後即可開始借閱電子書，如因借閱證到期者，受權限暫停限制，可於高市圖官網「個人書房」進行線上數位驗證，不須到館也能延長借閱證期限。相關資訊可上高市圖官網查詢。
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