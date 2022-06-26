快訊

雲林2952戶停電預計中午才復電 事故原因待釐清

影／為了2萬債務？新莊火鍋店8砍2 7嫌狼狽被逮跪地求饒

新竹輪胎行惡火8死告別式 家屬哭斷腸「希望壞人得到懲罰」

高雄輕軌轉乘停車場增一處 裕誠公有停車場啟用

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市裕誠公有停車場已完工啟用，供機車免費停放，汽車停車費率採用計時收費，每30分鐘15元。記者林巧璉／翻攝
高市裕誠公有停車場已完工啟用，供機車免費停放，汽車停車費率採用計時收費，每30分鐘15元。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌工程持續推進，預計10月將通車至C20至C24站，輕軌進入鼓山、美術館一帶，轉乘停車空間也備受關注。高市交通局持續在輕軌周邊設置停車場，日前輕軌沿線兩停車場甫動工，交通局今表示，鼓山區裕誠路上、近美術東一路口停車場已完工開放，有50輛小型車、50輛機車格位。

交通局表示，裕誠公有停車場供機車免費停放，汽車停車費率採用計時收費，每30分鐘15元。此停車場鄰近大順一路，再替輕軌大順路段沿線增加停車供給。停車場位於鼓山區裕誠路上，南行約150公尺即為大順一路，配合增加輕軌二階大順路段沿線停車供給，利用教育局所管土地並協調由捷運局於施作輕軌二階工程時一併施作該停車場，已順利於日前完工，並開放供民眾使用。

交通局說，環狀輕軌預計10月通車到博愛路、民國112年全線通車，捷運黃線即將在年底動工。為提供未來轉乘停車需求，高雄高工附設立體停車場及聯興公有停車場（位於大順一路與聯興路口）都會在明年底完工啟用。交通局將持續增加公共停車供給，期能為市民朋友帶來優質、節能便利及友善停車環境。

輕軌二階復工後，民眾擔心交通狀況，市府提改善方案。副市長林欽榮多次強調，輕軌美術館路線經優化調整，路線北移進入美術館園區，不使用現有道路，盡可能將路幅留給車輛。除保留現有的雙向各二車道及南側人行步道外，也在北側輕軌與道路間預計留設3.5公尺寬的人行步道。

高市裕誠公有停車場已完工啟用，供機車免費停放，汽車停車費率採用計時收費，每30分鐘15元。記者林巧璉／翻攝
高市裕誠公有停車場已完工啟用，供機車免費停放，汽車停車費率採用計時收費，每30分鐘15元。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌 停車場 美術館

延伸閱讀

熱壞了！高雄公車族建議候車亭噴水霧清涼一下

不用再繞行 新店碧潭橋北新路匝道開放機車直行

台鐵南竹北站擬設站中醫大旁 規畫與新竹輕軌藍線共構

高雄輕軌最美車站在這裡 預計10月通車

相關新聞

「喜閱網@高市圖」電子書上架再添冊 閱讀還能抽大獎

高雄市立圖書館表示，「喜閱網」是專為高市國小學童設計的自主學習、線上閱讀闖關系統，由專家學者及教師進行書籍分級挑選後，依...

高雄輕軌轉乘停車場增一處 裕誠公有停車場啟用

高雄輕軌工程持續推進，預計10月將通車至C20至C24站，輕軌進入鼓山、美術館一帶，轉乘停車空間也備受關注。高市交通局持...

金湖國小感謝信 溫暖防疫英雄

金門金湖國小的學童有感於疫情期間「防疫英雄」的辛苦付出，師生在特色課程中集思廣益，決定寫信給心目中的防疫英雄表達感謝，附...

怎麼這麼密 議員：地方設紅綠燈當政績

高雄路口紅綠燈號誌多達5500處，市府今年編4200萬經費要設置紅綠燈及行人專用（小綠人）號誌，市議員直言，部分里長或民...

耗時10年 金門大橋10月中通車

連結金門及烈嶼的金門大橋工程預計7月完成吊裝，9月完工，10月中旬通車。交通部高公局表示，由於金門大橋是國內第一座大規模...

屏東觀光巴士 暢玩山海

疫情趨緩，各縣市搶客大作戰！屏東縣頗獲好評的觀光郵輪巴士，7月將推全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」路線，最低899...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。