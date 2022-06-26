高雄輕軌轉乘停車場增一處 裕誠公有停車場啟用

高雄輕軌工程持續推進，預計10月將通車至C20至C24站，輕軌進入鼓山、美術館一帶，轉乘停車空間也備受關注。高市交通局持續在輕軌周邊設置停車場，日前輕軌沿線兩停車場甫動工，交通局今表示，鼓山區裕誠路上、近美術東一路口停車場已完工開放，有50輛小型車、50輛機車格位。

交通局表示，裕誠公有停車場供機車免費停放，汽車停車費率採用計時收費，每30分鐘15元。此停車場鄰近大順一路，再替輕軌大順路段沿線增加停車供給。停車場位於鼓山區裕誠路上，南行約150公尺即為大順一路，配合增加輕軌二階大順路段沿線停車供給，利用教育局所管土地並協調由捷運局於施作輕軌二階工程時一併施作該停車場，已順利於日前完工，並開放供民眾使用。

交通局說，環狀輕軌預計10月通車到博愛路、民國112年全線通車，捷運黃線即將在年底動工。為提供未來轉乘停車需求，高雄高工附設立體停車場及聯興公有停車場（位於大順一路與聯興路口）都會在明年底完工啟用。交通局將持續增加公共停車供給，期能為市民朋友帶來優質、節能便利及友善停車環境。