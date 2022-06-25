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蹭熱度！陽氣比南美館重 潘孟安邀遊客來屏東做好夢

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
潘孟安臉書小編下午發文，曬出恆春半島海天一色美照，還標榜這裡的陽氣絕對比南美館更重。圖／取自潘孟安臉書
潘孟安臉書小編下午發文，曬出恆春半島海天一色美照，還標榜這裡的陽氣絕對比南美館更重。圖／取自潘孟安臉書

台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天開展，引發全台熱議，也讓各縣市政府籌辦的暑期活動相形失色。屏東縣長潘孟安臉書小編下午發文，曬出恆春半島山海天一色美照，還標榜，「這裡的陽氣絕對比南美館更重」，「保證來過讓你做好夢！」百餘字臉書文巧妙蹭熱度，也希望在後疫時代把旅遊潮導流引進屏東。

疫情趨緩漸往下走，屏東縣政府這周末在墾丁大灣舉辦2022南國生活節，集結獨立音樂、手創市集，接下來暑假開始幾乎每周末假日都有活動，期望後疫時代生活能如常開展。

不過南美館特展因話題性十足，今成為吸睛焦點。潘孟安臉書小編下午發文，邀民眾到屏東參加南國生活節，到車城看海美術館觀賞眠夢特展，標榜這裡陽氣重，保證做好夢。

網友對此熱烈回應，分享恆春、小琉球海天一色美照。還有網友留言要「潘潘來新北戰猴猴，有勝算，敗也能更上一層樓」，讓潘孟安轉戰新北市長也成話題。對此，潘孟安今受訪再次重申，目前還是以縣政為主，沒有規劃，也不知道怎麼會有這樣的訊息。依公職人員選舉罷免法規定，須在選前4個月將戶籍遷至新北市才具參選資格，依今年選舉時程推估，潘孟安最晚須在7月26日前遷戶籍。

潘孟安臉書小編發文，標榜屏東的陽氣比南美館更重，保證來過做好夢。百餘字臉書文巧妙蹭熱度，也希望把遊客揪來屏東。圖／取自潘孟安臉書
潘孟安臉書小編發文，標榜屏東的陽氣比南美館更重，保證來過做好夢。百餘字臉書文巧妙蹭熱度，也希望把遊客揪來屏東。圖／取自潘孟安臉書

新北市長 屏東縣政府 潘孟安

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