蹭熱度！陽氣比南美館重 潘孟安邀遊客來屏東做好夢

台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天開展，引發全台熱議，也讓各縣市政府籌辦的暑期活動相形失色。屏東縣長潘孟安臉書小編下午發文，曬出恆春半島山海天一色美照，還標榜，「這裡的陽氣絕對比南美館更重」，「保證來過讓你做好夢！」百餘字臉書文巧妙蹭熱度，也希望在後疫時代把旅遊潮導流引進屏東。

疫情趨緩漸往下走，屏東縣政府這周末在墾丁大灣舉辦2022南國生活節，集結獨立音樂、手創市集，接下來暑假開始幾乎每周末假日都有活動，期望後疫時代生活能如常開展。

不過南美館特展因話題性十足，今成為吸睛焦點。潘孟安臉書小編下午發文，邀民眾到屏東參加南國生活節，到車城看海美術館觀賞眠夢特展，標榜這裡陽氣重，保證做好夢。