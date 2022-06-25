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「反骨男孩」艾瑞絲為連鎖茶飲獻出一日店長初體驗

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相。記者劉學聖／攝影
來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相。記者劉學聖／攝影

來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，外型火辣又兼具天使臉孔，出道之後擁有百萬粉絲，時常透過社群平台與粉絲互動的她，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相，她還為現場粉絲親自調製手搖飲，只不過不熟悉流程不時將冰塊撒出，讓現場民眾笑聲不斷。

有「反骨女神」稱號的艾瑞絲，臉書粉專有高達377萬人追蹤，經營的IG則有76.3萬名粉絲。高人氣的她出身「無名愛正妹校園美女」，曾是實況電玩直播主及「電玩宅速配」節目主持人之一，也拍過微電影、主唱手遊MV主題曲，這次擔任一日店長，是生涯初體驗，感覺既新鮮又好玩。

29歲的艾瑞絲說自己喜歡飲料，一天總要喝上好幾杯，沒事在家裡也會自己隨意亂調，但和專業的實在不能比，今天當了一日店長，才知道原來很不容易也很辛苦，不過自己也很渴望擁有自己的店，她也跟老闆開玩笑說，希望聘請她當貨真價實的店長。

來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相。記者劉學聖／攝影
來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相。記者劉學聖／攝影
來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，她還為現場粉絲親自調製手搖飲，只不過不熟悉流程不時將冰塊撒出，讓現場民眾笑聲不斷。記者劉學聖／攝影
來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，她還為現場粉絲親自調製手搖飲，只不過不熟悉流程不時將冰塊撒出，讓現場民眾笑聲不斷。記者劉學聖／攝影
來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相。記者劉學聖／攝影
來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相。記者劉學聖／攝影

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