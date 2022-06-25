「反骨男孩」艾瑞絲為連鎖茶飲獻出一日店長初體驗
來自知名網紅團體「反骨男孩」成員的艾瑞絲，外型火辣又兼具天使臉孔，出道之後擁有百萬粉絲，時常透過社群平台與粉絲互動的她，今天下午應邀南下高雄，為一家連鎖茶飲旗艦店開幕活動造勢，並首度以短髮新造型公開亮相，她還為現場粉絲親自調製手搖飲，只不過不熟悉流程不時將冰塊撒出，讓現場民眾笑聲不斷。
有「反骨女神」稱號的艾瑞絲，臉書粉專有高達377萬人追蹤，經營的IG則有76.3萬名粉絲。高人氣的她出身「無名愛正妹校園美女」，曾是實況電玩直播主及「電玩宅速配」節目主持人之一，也拍過微電影、主唱手遊MV主題曲，這次擔任一日店長，是生涯初體驗，感覺既新鮮又好玩。
29歲的艾瑞絲說自己喜歡飲料，一天總要喝上好幾杯，沒事在家裡也會自己隨意亂調，但和專業的實在不能比，今天當了一日店長，才知道原來很不容易也很辛苦，不過自己也很渴望擁有自己的店，她也跟老闆開玩笑說，希望聘請她當貨真價實的店長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言