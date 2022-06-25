高雄「神農市集」改版升級 洋溢濃濃熱帶風情

高雄市打出名號的「神農市集」，今、明兩天移至凹子底森林公園中央步道新址試辦，揮別過去趕集式的擁擠，購物環境全面升級，現場匯集近百名優選小農展售，亦有星級飯店主廚教製料理，人氣衝高。

高雄市農業局表示，市府2015年開辦神農市集，嚴選市內優質產品，滿足國內消費需求，來市集可採購到高市當令的燕巢和大社芭樂、六龜木瓜、旗山香蕉，及果乾、蜂蜜、果醋等加工品，近年亦吸引嘉南和屏東等鄰近縣市農友同台展售，成為南台灣國產優良食材平台。

展望疫後新生活，高市農業局重新規劃布置「神農市集」，除將展攤由人行道移至公園內步道，新址兩旁有成蔭的棕櫚樹群，架設綠黃白相間的手染布，還有特別訂製款的文創展攤，呈現濃濃的熱帶風情。

「神農市集」也首度規劃星級主廚料理秀，今天邀請高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」以內門區農會果樹產銷第1班優質農產品入菜，除了展售試吃及滿額集點送活動外，還有精采舞台演出，活動至明天為止，民眾別錯過機會。