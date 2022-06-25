快訊

PLG冠軍戰／攻城獅攻守崩盤 富邦勇士大勝18分衛冕聽牌

台灣首例猴痘病患 1照片曝光「症狀和國外不相似」

違規車遇警攔查竟逃竄 警開1槍仍脫逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄「神農市集」改版升級 洋溢濃濃熱帶風情

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄「神農市集」改版升級，今午吸引許多採購人潮。記者王昭月／翻攝
高雄「神農市集」改版升級，今午吸引許多採購人潮。記者王昭月／翻攝

高雄市打出名號的「神農市集」，今、明兩天移至凹子底森林公園中央步道新址試辦，揮別過去趕集式的擁擠，購物環境全面升級，現場匯集近百名優選小農展售，亦有星級飯店主廚教製料理，人氣衝高。

高雄市農業局表示，市府2015年開辦神農市集，嚴選市內優質產品，滿足國內消費需求，來市集可採購到高市當令的燕巢和大社芭樂、六龜木瓜、旗山香蕉，及果乾、蜂蜜、果醋等加工品，近年亦吸引嘉南和屏東等鄰近縣市農友同台展售，成為南台灣國產優良食材平台。

展望疫後新生活，高市農業局重新規劃布置「神農市集」，除將展攤由人行道移至公園內步道，新址兩旁有成蔭的棕櫚樹群，架設綠黃白相間的手染布，還有特別訂製款的文創展攤，呈現濃濃的熱帶風情。

「神農市集」也首度規劃星級主廚料理秀，今天邀請高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」以內門區農會果樹產銷第1班優質農產品入菜，除了展售試吃及滿額集點送活動外，還有精采舞台演出，活動至明天為止，民眾別錯過機會。

農業局長張清榮說，神農市集多年來已建立安全美味好口碑，這次升級版的市集，更提升質感與特色，吸引更多人潮。民眾可搭捷運到凹子底站 4 號出口，或坐接駁紅 32 路、 明誠幹線 (紅33)、 168 環狀幹線等接駁車直達，活動詳請可上「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/KSSG12查詢。

高雄「神農市集」改版升級，今午吸引許多採購人潮。記者王昭月／翻攝
高雄「神農市集」改版升級，今午吸引許多採購人潮。記者王昭月／翻攝

高雄市 人行道 屏東

延伸閱讀

確保醫院及長照機構安全 高雄維持暫停探視

柯志恩征戰高雄！不只王金平系統 韓團隊也助一臂之力

熱壞了！高雄公車族建議候車亭噴水霧清涼一下

高雄鹽埕處處是風華 走讀小旅行暑假登場

相關新聞

高雄梓官防汛最後一塊拼圖 市府獲1.3億補助興建抽水站

2010年凡那比颱風造成高雄市梓官區嚴重淹水，市府透過典寶溪流域治理計畫，改善大面積淹水問題，但仍有部分區域排水量能不足...

大鵬灣風景區 7月中部分開放

2019台灣燈會主燈矗立在大鵬灣國家風景區，因與業者發生爭議及訴訟，鵬管處本月終於完成移轉手續，7日15日先開放部分公共...

高雄「神農市集」改版升級 洋溢濃濃熱帶風情

高雄市打出名號的「神農市集」，今、明兩天移至凹子底森林公園中央步道新址試辦，揮別過去趕集式的擁擠，購物環境全面升級，現場...

金湖國小學童寫信向防疫英雄致意 童言童語超暖心

金湖國小的學童們有感於疫情期間「防疫英雄」的辛苦付出，讓生活中多了許多溫馨的互動，師生在特色課程中集思廣益，決定提筆寫封...

熱壞了！高雄公車族建議候車亭噴水霧清涼一下

愈多愈多公共政策強調公民參與，高雄市交通局今天辦座談會，公車族建議，公車路線資訊還要更簡化清楚，另增加周邊景點介紹及轉乘...

王國材視察金門大橋 目標9月完工、10月中旬通車

交通部長王國材今日偕金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍視察金門大橋工程辦理情形，並指出，金門大橋目前進入最後節塊組裝部分，預計7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。