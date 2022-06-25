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高雄「神農市集」改版升級 洋溢濃濃熱帶風情
高雄市打出名號的「神農市集」，今、明兩天移至凹子底森林公園中央步道新址試辦，揮別過去趕集式的擁擠，購物環境全面升級，現場匯集近百名優選小農展售，亦有星級飯店主廚教製料理，人氣衝高。
高雄市農業局表示，市府2015年開辦神農市集，嚴選市內優質產品，滿足國內消費需求，來市集可採購到高市當令的燕巢和大社芭樂、六龜木瓜、旗山香蕉，及果乾、蜂蜜、果醋等加工品，近年亦吸引嘉南和屏東等鄰近縣市農友同台展售，成為南台灣國產優良食材平台。
展望疫後新生活，高市農業局重新規劃布置「神農市集」，除將展攤由人行道移至公園內步道，新址兩旁有成蔭的棕櫚樹群，架設綠黃白相間的手染布，還有特別訂製款的文創展攤，呈現濃濃的熱帶風情。
「神農市集」也首度規劃星級主廚料理秀，今天邀請高雄翰品酒店行政主廚「阿華師」以內門區農會果樹產銷第1班優質農產品入菜，除了展售試吃及滿額集點送活動外，還有精采舞台演出，活動至明天為止，民眾別錯過機會。
農業局長張清榮說，神農市集多年來已建立安全美味好口碑，這次升級版的市集，更提升質感與特色，吸引更多人潮。民眾可搭捷運到凹子底站 4 號出口，或坐接駁紅 32 路、 明誠幹線 (紅33)、 168 環狀幹線等接駁車直達，活動詳請可上「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/KSSG12查詢。
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