林佳龍：觀光與科技是台灣未來重要發展產業

無任所大使林佳龍今天在澎湖表示，觀光與科技是台灣未來重要發展產業，澎湖更是國內旅遊門戶城市，更應以獨特視角找出發展優勢，創造與世界同行的國際級旅遊主題。

林佳龍昨天抵達澎湖參加西瀛武轎鎮疫祈福靜態展，盛讚澎湖獨特的武轎民俗文化，今天參加美麗澎湖地方創生政策座談會，同時參訪將在7月2日推出的2022海廢地景藝術季的創作作品。

林佳龍在會中表示，從史前石器時代至今，多元族群在澎湖往來生活，質地柔軟的文化與人文體驗，是澎湖旅遊事業的精髓。若以國際觀點來看澎湖，更能以獨特視角找出發展優勢，創造澎湖與世界同行的國際級旅遊主題體驗旅遊。

林佳龍也盛讚民進黨籍澎湖縣議員陳慧玲多年來對提升人文環境與重視地方民意的認真，期許未來一起與民間從環境共學，共創美麗有溫度的新澎湖。