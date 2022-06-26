林佳龍：觀光與科技是台灣未來重要發展產業

中央社／ 澎湖縣25日電

無任所大使林佳龍今天在澎湖表示，觀光與科技是台灣未來重要發展產業，澎湖更是國內旅遊門戶城市，更應以獨特視角找出發展優勢，創造與世界同行的國際級旅遊主題。

林佳龍昨天抵達澎湖參加西瀛武轎鎮疫祈福靜態展，盛讚澎湖獨特的武轎民俗文化，今天參加美麗澎湖地方創生政策座談會，同時參訪將在7月2日推出的2022海廢地景藝術季的創作作品。

林佳龍在會中表示，從史前石器時代至今，多元族群在澎湖往來生活，質地柔軟的文化與人文體驗，是澎湖旅遊事業的精髓。若以國際觀點來看澎湖，更能以獨特視角找出發展優勢，創造澎湖與世界同行的國際級旅遊主題體驗旅遊。

林佳龍也盛讚民進黨籍澎湖縣議員陳慧玲多年來對提升人文環境與重視地方民意的認真，期許未來一起與民間從環境共學，共創美麗有溫度的新澎湖。

澎湖 林佳龍 民進黨

延伸閱讀

影／網路名單：林佳龍接副閣揆、潘孟安選新北？綠委：提名飛蚊症?

澎湖雨中鎮疫祈福 16頂武轎同步噴火場面震撼

網傳鄭文燦接總統府秘書長、林佳龍任副閣揆 總統府回應了

傳陳時中選北市來得及就搭 林佳龍：我習慣準時到站

相關新聞

蹭熱度！陽氣比南美館重 潘孟安邀遊客來屏東做好夢

台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天開展，引發全台熱議，也讓各縣市政府籌辦的暑期活動相形失色。屏東縣長潘孟安臉書小編...

高雄梓官防汛最後一塊拼圖 市府獲1.3億補助興建抽水站

2010年凡那比颱風造成高雄市梓官區嚴重淹水，市府透過典寶溪流域治理計畫，改善大面積淹水問題，但仍有部分區域排水量能不足...

金湖國小感謝信 溫暖防疫英雄

金門金湖國小的學童有感於疫情期間「防疫英雄」的辛苦付出，師生在特色課程中集思廣益，決定寫信給心目中的防疫英雄表達感謝，附...

耗時10年 金門大橋10月中通車

連結金門及烈嶼的金門大橋工程預計7月完成吊裝，9月完工，10月中旬通車。交通部高公局表示，由於金門大橋是國內第一座大規模...

怎麼這麼密 議員：地方設紅綠燈當政績

高雄路口紅綠燈號誌多達5500處，市府今年編4200萬經費要設置紅綠燈及行人專用（小綠人）號誌，市議員直言，部分里長或民...

借鏡日本 鋪紅底畫「停」減速

改善路口安全，除了設紅綠燈，高雄借鏡日本，針對6米以下易生事故巷道，推動非號誌化路口，在支道試辦紅色鋪面加上「停」字，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。