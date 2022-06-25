金湖國小學童寫信向防疫英雄致意 童言童語超暖心

金湖國小的學童們有感於疫情期間「防疫英雄」的辛苦付出，讓生活中多了許多溫馨的互動，師生在特色課程中集思廣益，決定提筆寫封感謝信，送給偉大的英雄，並在信中附上湖小特有的風獅爺書籤與防疫貼紙，讓第一線人員收到後，直說感動。

金湖國小的301、304、602、604班學童們，日前寫信給防疫英雄，透過信件對辛苦又偉大的防疫英雄表達感謝，每位學童都展現細心的觀察力，由自身的生活經驗談起，透過文字與書信，對心中所認定的防疫英雄，從校園的師長、護理師阿姨、警衛伯伯、清潔隊的清消人員、金湖鎮鎮長、立法委員、縣長、衛福部部長陳時中等表達謝意。

當中，604班學生紫綾寫信感謝「莫德納」，因為它拯救了無數人的性命，讓染疫得重症，甚至死亡的機率大大降低。602班學生旻潔則感謝湖小的警衛伯伯，因為他們的用心，警衛室成了「作業繳交交換中心」，讓學生們的作業不會被淋濕，家長、師長可以順利繳交、收取作業簿本。

金湖國小學童也利用復課後的晨讀時間到郵局寄信，希望透過郵差的幫忙，將這封對防疫英雄充滿感恩的感謝信，寄送至各單位，讓收到信的英雄們暖在心裡。

負責課程設計的湖小301班導師楊寧表示，有感於疫情的嚴峻，多虧各地防疫英雄的辛勤付出，才能讓孩子們平安回到校園學習，課程設計引導學童透過文字寫下對防疫英雄的感謝，也讓學童以文字表達愛與感恩。

湖小閱推教師楊玉蘭則連夜趕工設計獨一無二的信紙、防疫超人的貼紙，讓防疫英雄，感受到湖小學童滿滿的謝意。

湖小校長陳為信表示，當他收到這封信時，內心有著滿滿的感動，因為孩童能夠透過溫暖的文字表達謝意，為每位防疫英雄、師長加油打氣，所以只要正向看待，疫情也能帶給孩童不同層面的成長。