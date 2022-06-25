高雄梓官防汛最後一塊拼圖 市府獲1.3億補助興建抽水站

2010年凡那比颱風造成高雄市梓官區嚴重淹水，市府透過典寶溪流域治理計畫，改善大面積淹水問題，但仍有部分區域排水量能不足，在極端氣候下，潭子底排水周邊仍有多處淹水問題，因此市府爭取預算投入1.32億元興建潭子底抽水站預計明年底完工，完成梓官防汛最後一塊拼圖。

梓官區梓義里長陳榮富說，若大雨來襲典寶溪水位過高，上游集水無法排出，潭子底排水周邊的中崙、梓信、梓義、梓和、梓平等里就成為易淹水的受災區，2010年凡那比颱風來時，更一度淹至一層樓高，即使陸續完成治水工程，2020年5月仍有多條道路因淹水封路。

市府水利局指出，早期颱風導致梓官區大面積嚴重淹水，便依據過往淹水經驗，規畫典寶溪流域治理計畫，完成典寶溪 A、B區滯洪池，共達148萬噸，另D區滯洪池仍在施作，若未來三處滯洪池完工，可有效降地溪水水位，大幅減緩地方淹水問題。

另市府考量，潭子底排水受典寶溪水位影響，現有設有3台移動式抽水機，抽水量能僅0.9CMS，無法改善當地水患，便向中央爭取1.32億元，興建潭子底抽水站，抽水量能增加至12CMS，將成為北梓官防汛最後一塊拼圖。