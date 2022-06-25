經建會金門聯誼會館揭牌 盼為金門創造美好未來

中華民國經濟建設研究會金門聯誼會館今天舉行揭牌儀式，由經建會總會常務副理事長王伯綸親自跨海主持揭牌，金門各產業界的菁英都到場見證，大家希望未來可以多聯繫交流，產業結盟，藉以活絡金門的經濟發展。

包括縣府建設處副處長李銘培、科長陳彥志、經建會金門分會召集人陳緣姿、建設長呂金琦等人都到場一起主持揭牌。

王伯綸在致詞時表示，經建會成立的主要目標，就是結合民間的投資力量，發展地方的經濟建設，由許多退休的部會首長，結合民間的力量，畢竟政府稅收預算有限，民力是無窮的。王伯綸說，金門非常具有地方特色，可以發展到國際觀光旅遊，所以成立金門分會，希望藉由整合地方投資資源，讓兩岸來針對金門進行建設與貢獻。

王伯綸表示，經建會金門聯誼會的宗旨就是「經濟優先、建設金門」，金門是台灣經濟較為落後的地區，目前金門地區就經貿計劃長期外來的投資，以及增加產業地方特色，該會基於經濟考量，以及台灣經濟部門對接缺乏，所以結合本地企業家提出在地產業的困難及中央輔導的辦法，讓產業能跟得上潮流發展。

王伯綸強調，金門聯誼會現階段的任務就是，與本地企業定期撰寫縣政建議書，提供給縣府施政參考，並扶持金門在地特色產業、發展地方特色觀光、開發中型遊樂區，並希望結合戰地特色旅遊，研製更精美的小商品，最終拓展兩岸經貿交流。