金門確診+99 縣府籲請民眾小心防範猴痘

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
針對昨日國內出現第一起猴痘確定病例，金門縣府提醒，要預防感染的風險，應避免接觸猴痘感染者和動物。記者蔡家蓁／攝影
針對昨日國內出現第一起猴痘確定病例，金門縣府提醒，要預防感染的風險，應避免接觸猴痘感染者和動物。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府表示，今日金門地區新增99名確診者，確診累計4680例；針對昨日國內出現的第一起猴痘確定病例，縣府也籲請民眾要預防感染的風險，應避免接觸猴痘感染者和動物，如有疑似症狀請戴口罩就醫，並告知相關旅遊史與接觸史。

縣府今天發佈新聞稿表示，目前收治中73例，其中無症狀或輕症63例，中症9例，重症1例；確診者居家照護649例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者157人，目前居家隔離286人，解除居家隔離130人。

縣府強調，當前中央與地方之防疫政策是一致的，重心放在確診者之分流，其中確診者之中、重症為防治重點，並以金門醫院為中心。確保金門醫院專責病房，有收治能量是重要指標。今日金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，尚有空床22床，可確保收治中、重症確診者之治療。

針對昨日國內出現第一起猴痘確定病例，縣府衛生局也說，它是人畜共通傳染病，與天花病毒同種，主要透過染病的齧齒和靈長類動物傳染給人類，直接接觸、食用感染動物，或是密切接觸感染者都有可能被傳染。

感染後常見症狀是皮膚長出現病灶（如：水泡、班疹、皮疹）、發燒、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大等，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。縣府提醒，要預防感染的風險，應避免接觸猴痘感染者和動物，如有疑似症狀請戴口罩就醫，並告知相關旅遊史與接觸史。

衛生局呼籲鄉親疫苗打好打滿、繼續維持個人防疫措施，有關防疫物資與抗病毒藥物，衛生局正持續監控確保充裕。面對病毒多變化的情況，施打疫苗仍是最重要的防疫措施，以減少重症發生。

另外，中央於昨(24)日宣佈針對65歲以上(含55歲至64歲原住民)尚未完成接種COVID-19疫苗民眾500元(含)以下衛教品及每人2劑快篩試劑措施延長至7月31日止。再次籲請尚未完整接種疫苗的鄉親，應儘速前往金門醫院、5鄉鎮衛生所及8家合約診所預約接種，以提升保護力與防止發生重症。

金門縣府表示，今日金門地區新增99名確診者，確診累計4680例。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣府表示，今日金門地區新增99名確診者，確診累計4680例。記者蔡家蓁／翻攝

衛生局 金門 居家隔離

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