屏東醫院長照開放探視 打滿3劑疫苗免快篩

屏東縣政府今天表示，中央宣布醫院和長照機構開放探病及探視，且生活無法自理者陪病人數放寬至2人，打滿3劑疫苗者探病免快篩；另，開放1至4劑莫德納速打站，共2761人施打。

依屏東衛生局統計，25日公告確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1759人中，有1632人快篩陽判確診，佔確診量的92.7%。截止25日，居家隔離現管2621人，居家照護累計9萬4680人。

縣府今天新聞稿表示，即日起有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，有身心障礙、病況危急或例外情形者，可開放探病，探病時段為每日固定1個時段。

衛生局指出，全縣住院陪病人數原則上以1人為限，但12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者（如行動不便、生活無法自理等），陪病人數放寬為2人。

即日起也恢復開放住宿型機構探視，並與醫院陪探病同步調整免篩條件，需符合「接種3劑達14天以上」或「確診後解隔離15天以上至3個月內」，否則須出具探視當日採檢的快篩或自費篩檢陰性證明。此外，現有陪住者若無法替換，則應每7天進行1次快篩。

另外，今天縣府在屏東火車站及33個鄉鎮衛生所開設莫德納疫苗1至4劑「隨到隨打」。其中，火車站施打208人、鄉鎮衛生所施打2553人，共2761人施打。