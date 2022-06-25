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熱壞了！高雄公車族建議候車亭噴水霧清涼一下
愈多愈多公共政策強調公民參與，高雄市交通局今天辦座談會，公車族建議，公車路線資訊還要更簡化清楚，另增加周邊景點介紹及轉乘資訊。此外、高雄天氣太熱，希望候車亭裝噴灑水霧，等車的時候可以清涼一下。
高雄市政府交通局今天上午在思博客商務中心辦座談會，邀請市民與產、官、學界代表聊交通議題，包括「公車識別LOGO與文字設計」、「公車站牌資訊呈現方式」及「公車乘用體驗之看法與建議」三大議題。
近日天氣炎熱，出席民眾提議，高雄夏天太陽太熱情，候車亭若有噴灑水霧裝置，等車時可以降溫。另有人建議說，公車路線資訊應該要簡化清楚，並提供周邊景點介紹及轉乘資訊，使用起來更便利；高雄ibusAPP的資訊比較新且即時，要跟站牌資訊輔助使用。
除提出建議外，也有人稱讚帶小孩搭公車，常遇見熱心司機上前幫忙，偏鄉司機更會提醒高齡長輩上下車要注意安全，非常窩心。
交通局副局長劉建邦表示，捷運、鐵路地下化與輕軌等軌道運輸陸續完工，交通局持續提升交通便利性與服務品質，盼建立公車識別系統，讓市民與旅客有不同感受，民眾意見將成為後續設計候車亭、站牌路線圖、公車識別LOGO的參考依據。
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