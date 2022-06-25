馬祖8月推出大坵島暗空之夜 邀你感受無垠星空

馬祖北竿鄉的大坵島除了以梅花鹿聞名，現也正在申請國際暗空認證，北竿鄉公所今天表示，已與國立台灣海洋大學共同策劃，將在8月份推出「大坵島暗空之夜活動－初心」，歡迎各界愛好星空與大自然的好友，一起來感受馬祖的無垠星空。

北竿鄉公所表示，北竿大坵島獨特的生態環境與島嶼條件，正積極爭取國際暗天協會(International Dark-Sky Association,IDA)認證為「暗空島嶼（Dark Sky Island）」。

據了解，「暗空之夜」活動，只要活動期間的時間一到，北竿全鄉路燈熄滅，讓光害減到最少。 以天為被、以地為床，以大坵平台為暗空體驗場，以天上的月亮與星光為照明，以自然環境及參與者作為表演的中心。

北竿鄉公所說，「暗下來，使心靜下來，能傾聽自己內在的聲音。」你可能看過不少人分享白天大坵的遊記，卻鮮少看過晚上有人登上大坵，此次旅程，你可能將會是為數不多夜訪大坵的旅者。

國立台灣海洋大學自108年於馬祖成立校區，積極融入地方事務，藉以促進學校與當地居民的互動交流，期盼能擾動地方，與地方共好、共榮。團隊期望藉由活動規劃，導入地方創生精神，期望透過活動宣傳，植入馬祖北竿鄉在地DNA，讓更多人認識馬祖的美。

此次，海大攜手北竿在地業者馬祖北竿星漾海景民宿、台灣暗空協會TDA，由星漾海景民宿售票與協助旅客從北竿橋仔碼頭至大坵島交通船之接駁、暗空協會推廣國際暗空倡議，與北竿鄉公所一起推動「2022馬祖大坵暗空之夜．初心」。

暗空之夜活動，場次時間：七夕浪漫場 08/04(四)-08/06(六)、滿月靜心場 08/13(六)- 08/15(一)、音樂饗宴場 08/26(五)-08/28(日) ；票價為 600 (包含船票、活動與保險) ；購票網址：https://reurl.cc/rDjqxk。