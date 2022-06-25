阿娘喂！金門修路夜間警示太恐怖 民眾驚呼差點嚇死

金門縣政府近期正在施做金城鎮西海路2段的道路改善工程，但今天一早卻有民眾PO出，因為夜間警示的裝置太恐怖，昨晚他要回家時開車路過看到，當下覺得心底發毛，差點沒被嚇死；不少網友調侃說，這招真的達到降速目的。

金門縣府近期正積極施做西海路2段的道路改善工程，目前進度是從賢厝到水頭道路的刨除與鋪設瀝青，因為道路的水泥路面都已刨除，為了提醒路過民眾注意，並做好減速，施做單位依規定放置多個三角椎，並設置假人手持紅旗搖動，提醒民眾減速。

昨晚有開車行經該路段的民眾表示，因為該路段的路燈昏暗，「三更半夜，乍看到假人緩緩的舉旗，緩慢的步調，實在怪嚇人的。」

附近住戶將短片PO上臉書，立即引起網友熱議，有民眾就說，「好在不是農曆7月，不然晚上看到，真的會嚇死人」；也有人說「很有鬼片陰陽路的Fu」；還有網友建議「應該改成阿兵哥拿槍比較符合金門特色」。

李姓網友則說，「夜裡的金門，巧遇他在跟您打招呼，除了有達到降速目的之外，為戰場金門的夜裡多了一段驚悚的畫面，的確有嚇破膽的感覺！」。

也有附近民眾表示，廠商的施工規則都蠻確實，該有的警示也都有，只希望趕快把路面鋪設好，給大家一條安全回家的道路。