揭發求職淪車手一個多月 林于凱怒批「一紙公文未發」

正值學生畢業求職旺季，高市議員林于凱針對勞工在人力銀行求職慘遭詐騙淪車手事件二度召開記者會。林于凱怒指，5月揭發騙局後不停有人受害，直至6月22日，高市勞工局一紙公文未發，主管機關不積極，詐騙集團更無所顧忌。勞工局表示，已依規定發文要求人力銀行提供資料，並協助受害者進行司法程序。

時代力量議員林于凱5月18日開記者會說，詐騙集團在知名人力銀行登廣告徵求業務、銷售員，民眾上班後被要求赴各地取款，最後警方偵辦淪為被告車手，金融帳號慘遭凍結。

林于凱指出，揭發後不久，鳳山警分局宣稱破獲詐騙集團，不過類似廣告仍在網站持續刊載，3家公司設址高雄，所以不停有市民受害，本月持續接獲民眾投訴，新案件當中假主管所使用的line帳號頭貼，還是5月舊案中受害者的照片，因人力銀行登記台北市，致電北市勞動局發現，直至6月22日，高市勞工局一紙公文都未發出。

記者會上，ABC 三名女性職員在電話中陳述受騙過程。A小姐說，透過人力銀行應徵高雄某公司採購人員，6月1日第一天上班即被要求去收一筆近70萬元貨款，後續多次被要求收「貨款」，每次均轉來轉去，直至與其他同為收款的人碰面才驚覺可能成為詐騙車手，3人相約報案，不敢再上班。

鳳山區市議員參選人顧崇德說，據統計，5月台灣的失業率創新高，許多人焦急求職，更容易落入詐騙集團圈套。前鎮小港市議員參選人湯茹婷則認為，主管機關應該調查人力銀行是否違反「就業服務法」，要求提供刊登職缺者資料，若有違法要依法開罰且限期改善。