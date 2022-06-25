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育苗換綠金！長者盼苗木「1暝大1吋」 明年賺6萬元福利金
台東縣關山鎮泉豐社區發展協會，上月參加銀行「育苗換金」計畫，協助培育400株牛樟幼苗，1年後銀行將買回半數苗木，獲利作為社區福利金、照顧社區長輩，日前疑土壤不足、數株苗木枯萎，求助林務局協助換盆，社區志工直言「每株苗木都是錢，枯萎損失很大！」
關山豐泉社區發展協會總幹事蘇桂仙表示，去年社區報名參加台新銀行公益慈善基金會辦理的「你的一票決定愛的力量」公益基金票選活動，雖然最終未申請到公益基金，但銀行提供另一「換金」計畫，社區可以養樹苗賺錢。
蘇桂仙說，現在全世界力行種樹減碳，銀行提供400株牛樟幼苗讓社區照顧，條件是從15公分高幼苗，成長到收購標準50公分，明年將以每株300元、收購200株，但社區志工發現部分幼苗根系土壤少，已有2株因缺土壤、幼苗翻倒枯萎，照顧1個月來，大家都認為應該換盆了，就聯繫林務局關山工作站技正魏瑞廷協助。
魏瑞廷受邀到社區指導換盆技巧，提供土壤選擇、日曬通風時間、施肥和水份補給等知識，強調照顧幼苗就如同照顧嬰兒，多與不及都不好，社區長輩小心翼翼將樹苗移植較大盆內，再加入混合培養土，完成搬家任務。
蘇桂仙說，目前樹苗統一放在自家農園大樟樹下，社區長輩除固定排班照顧，還會視訊給無法前來的長者瞭解情況，甚至有人邊澆水邊唱起「搖籃曲」，盼幼苗能「一暝大一吋」、真的很有趣，育苗植株不僅幫社區賺福利金，也增加社區更多互動。
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