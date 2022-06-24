澎湖雨中鎮疫祈福 16頂武轎同步噴火場面震撼
「2022西瀛武轎鎮疫祈福靜態展」今晚在澎湖馬公三官殿廣場登場，無任所大使林佳龍等人一同許願眾神鎮下疫情、庇佑全國平安健康，16頂武轎同步噴火祈福，場面震撼。
林佳龍讚許澎湖武轎總會為鎮疫、祈福所做的努力，尤其澎湖特有的武轎文化，展現強大的動能，保存傳統民俗信仰文化之美，在地方及旅遊發展，扮演重要角色。
受到COVID-19疫情影響，澎湖縣武轎總會所舉辦的西瀛武轎鎮疫祈福活動，今年沒有踩街遶境儀式，改採靜態展方式登場，來自全縣各鄉市的魯國大夫等16間宮廟的武轎，在雨中以3度接力方式，向三官大帝啟稟，一字排開噴火祈福，許願眾神鎮下疫情、庇佑全國平安健康，場面震撼。
澎湖縣武轎總會長盧長在表示，期盼西瀛武轎鎮疫祈福活動，以傳統民俗信仰文化振興地方觀光旅遊，希望未來公私部門攜手合作，翻轉澎湖冬季觀光。
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