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影／看到「還我河山」石碑覺得怪 潘孟安：上任首年就打掉

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
蒂摩爾古薪舞集配合特展推出全新舞碼「bulabulay mun ？（南排灣族語，意即你好嗎）」將於8月6日、7日在屏東藝術館首演。記者魏斌／攝影
蒂摩爾古薪舞集配合特展推出全新舞碼「bulabulay mun ？（南排灣族語，意即你好嗎）」將於8月6日、7日在屏東藝術館首演。記者魏斌／攝影

公視大戲斯卡羅引發國人對台灣史興趣，屏東縣政府歷時3年規畫「半島一瞬：聆聽牡丹的聲音」特展，以斯劇羅妹號事件後7年發生的牡丹社事件為主題，今天起在屏東演藝廳展出。屏東縣長潘孟安致詞時說，石門古戰場的石碑上有還我河山四字，他上任第一年就打掉，當初有很多人不諒解，但他堅持還原歷史，因為歷史絕不是由當權者來詮釋。

「半島一瞬：聆聽牡丹的聲音」牡丹社事件特展，5月已在台北華山1914文創園區首展，今天起移師屏東演藝廳展至8月9日。全展以「半島一瞬」為主題，說明發生在1874年的石門戰役雖只是歷史洪流一瞬，卻改寫近代東亞政治局勢，影響台灣及島上各民族命運。

「聆聽牡丹的聲音」藉由當代策展手法帶領民眾重返歷史現場，以牡丹古謠、牡丹群社的口傳歷史，聆聽過去未能被聽到的在地聲音，保留珍貴歷史記憶，並從中思考牡丹社事件的歷史意義。

台灣首支以排灣族當代為主體性的蒂摩爾古薪舞集，配合特展推出全新舞碼「bulabulay mun ？（南排灣族語，意即你好嗎）」也將於8月6日、7日在屏東藝術館首演。團長路之．瑪迪霖說，因為舞者多出身北排灣，為了學習南排古謠，新作歷時3年蹲點田調才完成。新作因疫情一再展延，備受期待。

潘孟安今天出席開展，搶先觀賞10分鐘表演，他感性大讚，舞者的步伐彷彿重現百年前戰役，令人激動。屏東是台灣歷史與世界萬國的第一個交會點，發生在1871年「琉球漂民事件」、1874年「牡丹社事件」，都是影響台灣歷史的重要涉外事件。縣府向文化部申請再造歷史場域計畫，從田野調查出發，期間舉辦數場國際論壇，拍攝紀錄片，再到牡丹社歷史展覽，讓重要的歷史事件有機會重現於世人眼中，再現歷史記憶。

潘孟安強調，他一上任就把古戰場還我河山碑文打掉，當時也有很多人不諒解，這也印證，歷史真相不會憑空從天上掉下來，也不會任由當權者詮釋，唯有堅持才能還原史實。

「聆聽牡丹的聲音」以牡丹古謠、牡丹群社的口傳歷史，聆聽過去未能被大眾聽到的在地聲音，保留珍貴歷史記憶。記者魏斌／攝影
「聆聽牡丹的聲音」以牡丹古謠、牡丹群社的口傳歷史，聆聽過去未能被大眾聽到的在地聲音，保留珍貴歷史記憶。記者魏斌／攝影

屏東縣政府 潘孟安 排灣族

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