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「會動的文藝復興」高雄科工館展出 醫護免費看

中央社／ 高雄24日電

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」移展科工館今天開幕，其中「最後的晚餐」以原尺寸展出，寫下台灣特展最大畫作紀錄。為感謝醫護守護台灣，出示證件可免費看展。

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」移展位在高雄的國立科學工藝博物館。高雄市長陳其邁下午出席開幕儀式，並欣賞多件以AR或3D投影呈現的文藝復興作品。

陳其邁指出，歐洲文藝復興前經歷過一段黑暗時光，就像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情黎明前的黑暗，待疫情狀況改善，民眾將逐漸回到看展、休閒正常生活。主辦單位翡冷翠文創以新載具呈現文藝復興時期作品，受藝術界與科技界好評，具新創性，也對培育下一代藝術文化、科技領域的知識和素養盡一份心力。

此外，為感謝醫護人員犧牲奉獻守護台灣，讓展覽可順利舉辦，陳其邁與翡冷翠文創董事長楊培中一同宣布，醫護人員只要出示「執業執照」及「身分證件」，即可免費進場看展。

翡冷翠文創資料指出，「會動的文藝復興」是全球首個匯集文藝復興300年藝術精華的展覽，由台灣、義大利、美國等跨國團隊攜手策辦，運用原寸仿真、AR介紹及環場播映、穹頂圓弧投影、立體迴繞音效等技術，重新演繹文藝復興時期24名大師284幅鉅作，供觀眾極致的沉浸式體驗。

翡冷翠文創說明，與台北場展覽不同的是，達文西名畫「最後的晚餐」在高雄場以原尺寸高4.6公尺、寬8.8公尺展出，寫下台灣特展最大畫作紀錄，讓觀眾感受這幅鉅作，繪製在義大利米蘭聖馬利亞感恩教堂道明會修道院食堂牆上的莊嚴和壯觀。

此外，波希名畫「人間樂園」在台北場展出時僅展出以地獄、人間、天堂為主題的3連畫，但其實旁邊還有左右2幅畫可以向內折，描繪創世紀第3天，上帝創造植物之後、尚未創造人類和動物前的景象，和內部畫作充斥著貪慾人性的樂園形成鮮明對比，也將在高雄場一併展出。

文創 義大利 陳其邁

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