暑假不餓肚 台南民代結合業者送弱勢童愛心「代用餐」

台南市議員曾培雅愛心義工協會「暑假助童計畫」持續10年，曾培雅表示，10年前起於待用餐的理念，社會較弱勢的家庭國中、小學童在寒、暑假期間沒有學校營養午餐，家長需工作無法幫孩子準備午餐，於是與愛心義工協會發起中餐助童計畫，從東區學校開始，10年來每年平均幫助300多學童，送出19.5萬個便當；市議員林美燕次暑假供餐計畫邁入第八年，據統計南區、安平區各國中小及東區大同國小共17所學校，也從原先約200位學童，增加近400位學童申請。

曾培雅強調窮不能窮教育，也不能讓孩子們餓肚子，還要吃得營養有健康體魄。因應疫情，中餐助童加入愛心午餐召集人吳清安，為銀樂日式手創料理的老闆，還有貴十八重慶烤魚、銀樂日式手創料理、堡明雞腿達人、燚鍋麻辣等結合愛心餐飲輪流用最好的食材，最棒的手藝，做出最美味營養的午餐餐盒，希望善心人士、店家加入善舉。

今天出席者有台南市曾培雅愛心義工協會指導老師陳姿瑾、愛心午餐召集人吳清安、南媖獅子會2021-2022簡恬珍會長、南媖獅子會2022-2023林千卉會長、國際獅子會第九專區主席劉麗滿、博仁獅子會2021-2022林威廷會長、博仁獅子會2022-2023吳孔文會長、成大企業管理協進會徐瑞宗理事長等都與會共襄盛舉。

供餐天數從暑假7月1日計算至8月29日不含例假日共補助42日，學生名單由南區、安平區各國中小及東區大同國小共17所學校提供，預估400學童受惠。因台南市仍進行遠距教學，考量學生未到校，改由學生或家長於活動開始日7月1日當天中午11點半到12點半直接至自選領便當地點，分別為國民路議員服務處、鹽埕天后宮廟埕前、灣裡品臻燒臘店及台南市議會大門等四處領取餐券及取餐。