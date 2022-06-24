快訊

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

曾恫嚇少年…法官周靜妮又遭揭曠職42日2小時 荒唐理由曝光

金大運管系7月2日辦動態休閒體驗 邀民眾搶先試玩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學運動與休閒學系攜手產學合作，將於7月2至3日在官澳灣口展開動態的休閒體驗活動試營運，歡迎民眾前來體驗水上活動。 圖／金大提供
金門大學運動與休閒學系攜手產學合作，將於7月2至3日在官澳灣口展開動態的休閒體驗活動試營運，歡迎民眾前來體驗水上活動。 圖／金大提供

誰說來金門玩只能看古蹟、逛特產店，沒有動態的休閒娛樂活動呢?為提供愛水人士和青少年多采多姿的夏天，金門大學運動與休閒學系在今年暑假和體育室、青禾興新創有限公司共同攜手產學合作，將於7月2至3日在官澳灣口展開動態的休閒體驗活動試營運，歡迎民眾前來體驗水上活動。

金大運動與休閒學系在今年暑假將顛覆您的想像，給您跟以往不一樣的體驗；金大運動與休閒學系主任蔡佈曦表示，該系因應國際水域運動、休閒發展趨勢及社會需求，除開設許多水域相關課程和實習，並經常辦理活動與研討會，以培育學生成為此領域的專業人才。

蔡佈曦說，今年暑假該系和體育室、青禾興新創有限公司共同攜手產學合作，並配合縣政府官澳灣口遊憩市集的計畫案，舉辦動態的休閒體驗活動試營運，歡迎民眾一起來玩。

金大體育室主任林本源也表示，此次活動內容非常豐富，包含水上的SUP、獨木舟及龍舟板與路上微型電動車等，活動費用也非常便宜。此次活動採取預約方式，另因保險作業需求，敬請提前3天線上預約或掃描QR Code，報名後請電洽客服人員0905229311確認。

此外，活動場地周邊有休閒產業協會的餐飲販賣配合，並有各類商家進駐，讓所有人來到官澳灣口可以快樂玩水，又能滿足口腹之慾，歡迎大家呼朋引伴、扶老攜幼來官澳體驗水上活動。

金大運管系配合縣政府官澳灣口遊憩市集的計畫案，舉辦動態的休閒體驗活動試營運，邀民眾一起來玩。圖／金大提供
金大運管系配合縣政府官澳灣口遊憩市集的計畫案，舉辦動態的休閒體驗活動試營運，邀民眾一起來玩。圖／金大提供

體育 金門

延伸閱讀

暑假在即營隊怎麼辦？ 中市府：近日公布

彰化縣調高幸福餐券 全縣9461名弱勢學生受惠

墾丁凱撒「泰消暑」假期 搶攻暑假國旅商機

暑假國旅旺季將開始 出遊疏導措施這裡

相關新聞

墾丁小琉球旅客漸回流 觀光旅宿業者一掃陰霾

屏東縣夏日水上活動勝地墾丁及小琉球，在疫情緊繃期間住房一度冷清，近半個月來湧進不少遊客，6月下旬到7月初的訂房出現回溫，...

1.5層樓高大樹壓垮2根電桿 造成高雄楠梓3戶停電

高雄楠梓區德民路356巷底與後勁溪交界處，今天下午傳路樹不明原因倒塌，連帶波及兩根電線桿傾倒，共3戶停電，所幸事故當下無...

高溫天氣台電供電吃緊 高雄突停電1人受困電梯

高雄天氣持續高溫，全台用電量昨天創下歷史新高，超過台電預估最高用電，高雄市新興區部分地區今天突然停電，台電表示有600戶...

高雄中午約600戶停電 台電急查修

高雄今天中午發生停電。台電高雄區處訊息說明，上午11時56分接獲用戶通報，苓雅區多戶無電，緊急派員查修、查明事故原因，初...

金門星光節8月1日開展 搭上電影恐龍熱潮超吸睛

繼去年金門星光節掀起一波旅遊話題和熱潮，金門縣府今天表示，今年金門星光節定於8月1日至9月30日在金湖鎮「西洪營區」舉辦...

大鵬灣BOT特區荒廢3年 7月中跨出活化第一步

交通部大鵬灣國家風景區是2019台灣燈會主燈區，BOT廠商在燈會風光落幕後要求中止契約，包括國際賽車場、飯店等設施相繼關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。