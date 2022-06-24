金大運管系7月2日辦動態休閒體驗 邀民眾搶先試玩
誰說來金門玩只能看古蹟、逛特產店，沒有動態的休閒娛樂活動呢?為提供愛水人士和青少年多采多姿的夏天，金門大學運動與休閒學系在今年暑假和體育室、青禾興新創有限公司共同攜手產學合作，將於7月2至3日在官澳灣口展開動態的休閒體驗活動試營運，歡迎民眾前來體驗水上活動。
金大運動與休閒學系在今年暑假將顛覆您的想像，給您跟以往不一樣的體驗；金大運動與休閒學系主任蔡佈曦表示，該系因應國際水域運動、休閒發展趨勢及社會需求，除開設許多水域相關課程和實習，並經常辦理活動與研討會，以培育學生成為此領域的專業人才。
蔡佈曦說，今年暑假該系和體育室、青禾興新創有限公司共同攜手產學合作，並配合縣政府官澳灣口遊憩市集的計畫案，舉辦動態的休閒體驗活動試營運，歡迎民眾一起來玩。
金大體育室主任林本源也表示，此次活動內容非常豐富，包含水上的SUP、獨木舟及龍舟板與路上微型電動車等，活動費用也非常便宜。此次活動採取預約方式，另因保險作業需求，敬請提前3天線上預約或掃描QR Code，報名後請電洽客服人員0905229311確認。
此外，活動場地周邊有休閒產業協會的餐飲販賣配合，並有各類商家進駐，讓所有人來到官澳灣口可以快樂玩水，又能滿足口腹之慾，歡迎大家呼朋引伴、扶老攜幼來官澳體驗水上活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言