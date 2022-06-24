金大運管系7月2日辦動態休閒體驗 邀民眾搶先試玩

誰說來金門玩只能看古蹟、逛特產店，沒有動態的休閒娛樂活動呢?為提供愛水人士和青少年多采多姿的夏天，金門大學運動與休閒學系在今年暑假和體育室、青禾興新創有限公司共同攜手產學合作，將於7月2至3日在官澳灣口展開動態的休閒體驗活動試營運，歡迎民眾前來體驗水上活動。

金大運動與休閒學系在今年暑假將顛覆您的想像，給您跟以往不一樣的體驗；金大運動與休閒學系主任蔡佈曦表示，該系因應國際水域運動、休閒發展趨勢及社會需求，除開設許多水域相關課程和實習，並經常辦理活動與研討會，以培育學生成為此領域的專業人才。

蔡佈曦說，今年暑假該系和體育室、青禾興新創有限公司共同攜手產學合作，並配合縣政府官澳灣口遊憩市集的計畫案，舉辦動態的休閒體驗活動試營運，歡迎民眾一起來玩。

金大體育室主任林本源也表示，此次活動內容非常豐富，包含水上的SUP、獨木舟及龍舟板與路上微型電動車等，活動費用也非常便宜。此次活動採取預約方式，另因保險作業需求，敬請提前3天線上預約或掃描QR Code，報名後請電洽客服人員0905229311確認。