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澎管處種蜜源植物 為青斑蝶打造友善環境

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖國家風景區管理處今天在東昌營區種植馬櫻丹等蜜源植物，期盼提供每年入冬長途飛行過境的青斑蝶棲息，共同守護珍貴生態資源。

澎管處表示，每年的東北季風吹起，青斑蝶都會由日本遷移，飛越2000公里，過境棲息在澎湖東昌營區等叢林，從2013年起，澎湖共有77筆日本青斑蝶的捕獲紀錄，約占全台地區總數109筆的70%，其中2013年後的再捕獲資料，有高達8成紀錄是於澎湖再捕獲的，可見澎湖地區對於青斑蝶冬季在亞洲東岸島弧擴散的重要性。

澎管處指出，日本青斑蝶在長途飛行中，帶著沿途遭受摧殘的翅膀來到澎湖，應該很疲勞，希望在過境棲息澎湖期間，有一處友善的環境和蜜源植物，甚至可繁衍下一代。

澎管處今天結合內垵國小師生與社區民眾150多人在東昌營區種植白鳯菜、紅鳳菜及馬櫻丹等800株，提供青斑蝶一處好所在，讓生態環境永續。

澎湖 日本

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