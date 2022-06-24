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謝龍介指控涉索賄 黃偉哲希望檢調釐清

中央社／ 台南24日電

國民黨提名台南市長參選人謝龍介今天指控台南市長黃偉哲、律師和靈骨塔業者同在飯局時涉入索賄情事。黃偉哲表示，此案和市府無關，希望檢調釐清案情。

對於選舉對手的指控，黃偉哲透過台南市政府發出新聞稿指出，謝龍介出示的匯款資料，僅指出屬律師事務所和靈骨塔業者往來，與市府無涉。希望檢調釐清案情，也要求公務人員恪遵職守，相信市府團隊經得起檢驗。

謝龍介和台南市議會國民黨團議員召開「賄款抓到了，請黃偉哲市長面對」記者會，指控黃偉哲身邊人「陳姓律師」向靈骨塔業者索賄新台幣1000萬元，拿到720萬元前金後，還要索賄3000萬元至5000萬元不等。

國民黨團發布新聞稿指出，黃偉哲和陳姓律師民國109年10月1日在桃山餐廳吃飯，靈骨塔業者也在場，「靈骨業著說市長有比1，業者比3」，業者10月16日匯款220萬元給陳姓律師，11月12日匯200萬元，11月13日再匯300萬元。

謝龍介說，此案之所以破局，主因是有人覺得1000萬元太少，業者氣得到高雄調查局南機組備案，又到台南地檢署按鈴申告，「業者說市長答應3個月會將錢還給業者」，如今錢有了、匯款單有了，黃偉哲還不願面對嗎？

謝龍介表示，黃偉哲「身邊的蟑螂、蒼蠅太多」，應坦然面對，說清楚、講明白，讓台南市政府弊絕風清。

黃偉哲 台南市長 謝龍介

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