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聆聽牡丹的聲音 五感體驗歷史價值與當代意涵

中央社／ 屏東縣24日電

牡丹社事件展覽「半島一瞬：聆聽牡丹的聲音」，今天屏東演藝廳揭展。歷時3年田野調查，打造五感體驗臨場感，讓觀者走進歷史場域，了解牡丹社事件歷史價值與當代意涵。

屏東縣長潘孟安接受媒禮訪問表示，屏東是台灣歷史與世界萬國的交會點，發生在屏東琉球漂民事件、牡丹社事件，都是影響台灣歷史的重要涉外事件。縣府向文化部申請再造歷史場域計畫，從田野調查出發，期間舉辦數場國際論壇，拍攝紀錄片，到今天的牡丹社歷史展覽，讓重要歷史事件有機會重現世人眼中。

「半島一瞬：聆聽牡丹的聲音」5月在台北打頭陣，廣受好評。6月接續於屏東演藝廳展出，展區置入更多元且豐富在地元素，並加入許多互動體驗裝置的設計。縣府這次特別以文化路徑的策展形式，將演藝廳與屏菸的展覽相互串聯，形成文化廊道。

今天開展儀式由蒂摩爾古薪舞集以「牡丹社事件」所編創舞劇開場，透過舞者肢體語彙，重現這段淹沒於時光戰爭史，現場古謠班真摯歌聲傳唱部落文化。包括牡丹鄉長潘壯志、多位原住民議員出席觀展。

縣府新聞稿表示，展覽一入場以牡丹古調吟唱歌聲，訴說祖先們的故事，接著步入用代表牡丹鄉顏色的紅黃帆布所圍塑出環形空間，代表石門古戰場地域特徵，也特別鋪設軟土石來模擬雙腳踏入歷史回憶的感受；藉由展區中央的雷射光緩緩地掃動，象徵鵝鑾鼻燈塔向外界告知的存在，就如同擔任說書人的角色，引領民眾進入故事情境。

文化處說，「半島一瞬：聆聽牡丹的聲音」，以「半島一瞬」為主題，說明發生在1874年的石門戰役儘管只是歷史洪流中的一瞬，卻改寫近代東亞政治局勢，深深影響台灣及島上各民族命運。

「聆聽牡丹的聲音」藉由當代策展手法帶領民眾重返歷史現場，以牡丹古謠、牡丹群社的口傳歷史呈現，聆聽過去未能被大眾聽到的在地聲音，保留這段珍貴歷史記憶，並從中思考牡丹社事件歷史意義。

依據史料，牡丹社事件發生於1874年（清同治13年，日本明治7年），日本以1871年八瑤灣事件殺害琉球國的琉球族為由，藉口出兵攻打台灣南部原住民各部落的軍事行動，以及隨後清政府和日方的外交折衝。在日本，這次事件被稱為「台灣出兵」、「征台之役」或「台灣事件」。是日本自從明治維新以來首次對外用兵。

屏東縣長 日本 琉球

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