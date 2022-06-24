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墾丁小琉球旅客漸回流 觀光旅宿業者一掃陰霾
屏東縣夏日水上活動勝地墾丁及小琉球，在疫情緊繃期間住房一度冷清，近半個月來湧進不少遊客，6月下旬到7月初的訂房出現回溫，平日四成，假日已有八至九成，東琉線船運公司也從今天起陸續恢復原定航班；在7月15日上路的國旅振興補助激勵下，墾丁當周的平日訂房已七成，假日九成，快恢復到往年暑假旺季的水準，旅宿業者一掃陰霾。
「已嗅到旅遊回溫的味道！」小琉球觀光發展協會理事長許博翰說，6月最後兩周是當地全年旅宿最旺的時段，小琉球連已2周出現遊客回流，顯示疫情影響已不大，7月平日七成，假日快滿房，主要是不少原訂4、5月出遊的遊客，因疫情爆發延後，現全都擠到7、8月，雖然7月29日進入農曆7月，傳統習俗認為不宜戲水，但這個世代的年輕人不會太在意。
東琉線船運公司5月中因疫情嚴峻陸續減班，鹽琉線也暫停，因應近期回流的遊客，藍白航運公司今天起恢復原航班，泰富航運27日跟進，東港琉球平日往返各增加1至2航班，周六及周日往返再視人潮機動加開。船運公司表示，近期旅客確實變多，加上暑假旺季將至，是恢復原航班的時候了。
墾丁地區6月初的旅宿住房仍冷清，墾丁福華度假飯店總經理張積光說，暑假是墾丁的傳統旅遊旺季，最近2周遊客開始回流，假日住房已有八至九成，交通部每間1300元的國旅補助7月15日起上路，產生激勵和拉抬效應，當周的平日訂房已達七成，假日九成，恢復往年暑假的訂房水準。
另外，屏東縣政府為因應即將到來的疫情後觀光市場轉型，明天將在縣立圖書館舉辦首屆觀光論壇，以產官學三方代表專題演講為主軸，暢談從在地到國際的觀光布局，同時也以雙工作坊形式，介紹觀光電子化新知與分享遊程票券化成功案例，為後疫情時代的觀光做準備。
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