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春浪音樂節移師澎湖 25日青灣登場嗨翻菊島

中央社／ 澎湖縣24日電

「春浪音樂節」今年首度移師離島，「2022春浪離島篇‧澎湖青灣」明天起一連2天在澎湖青灣山城開唱，有動力火車、周華健、艾怡良與樂團，輪番登台演唱，嗨翻菊島。

戶外音樂盛事「2022春浪離島篇‧澎湖青灣」，25和26日在馬公的亞果青灣山城登場，邀請金曲歌王歌后與樂團輪番演出，有動力火車、周華健、艾怡良等，是澎湖近來少見卡司陣容堅強的大型戶外音樂會。

主辦單位亞果遊艇訊息表示，「春浪音樂節」在本島已邁入第17年，延續海上花火節熱度，今年首度移師到離島，在海島上享受多元音樂及離島特色風情，不少樂迷，也一起漂向海島，享受海派的戶外音樂饗宴。

亞果遊艇表示，「澎湖春浪」除了能享受多種類型音樂，還有海島露營體驗、美食市集等，視覺、味覺、聽覺3重饗宴，將讓人回味無窮。

澎湖 遊艇

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