金曲國際音樂節高流登場 盼創造高雄模式

金曲獎頒獎典禮今年移師高雄，盼創造不同於台北的「高雄模式」。前導活動國際音樂節今天開幕，麋先生主唱聖皓說，身為高雄人為此感到非常驕傲，相信會有跟在台北不一樣的氛圍。

金曲獎頒獎典禮今年落腳高雄巨蛋，「金曲國際音樂節」也移師高雄流行音樂中心辦理，盼帶來不同以往的新鮮感，並藉此促進南部地區藝文、流行音樂、影視等領域相互交流，以文化帶動地方產業活絡的契機。

金曲國際音樂節今天舉辦開幕記者會，宣告今天起到26日展開多場產業論壇、大師工作坊、商展媒合交流及售票演唱會等活動，今晚將率先開唱的歌手？te壞特，和樂團麋先生、宇宙人也出席表達對活動的期待。

宇宙人主唱小玉表示，大家最近表演都很少，但今天彩排的時候覺得好像「活過來了」，因為大家天命就是做這個的，這段時間沒有表演反而覺得渾身不對勁。？te壞特則對表演表達非常興奮，非常期待能演出。

麋先生主唱聖皓說，樂團5名成員都是南部人、其中還有3人是高雄人，金曲獎能來高雄辦，自己身為高雄人覺得非常驕傲，相信一定會有跟在台北不一樣的氛圍，加上近年高雄變化大，非常期待這次在高雄能「讓金曲獎不一樣」。

文化部政務次長李靜慧致詞表示，金曲國際音樂節2014年開辦，盼創造產業鏈結、提供更多流行音樂知識，讓音樂創作者的好作品，不只在國內得到肯定，也可以走向國際，這次金曲獎移師高雄，不只是「台北模式的複製」，而是盼創造「高雄模式」的金曲獎，也期待高雄人的熱情和肯定，讓金曲獎能再有機會來高雄。

高雄市副市長史哲指出，金曲國際音樂節選在高雄流行音樂中心舉辦，對作為南台灣流行音樂基地的高雄來說意義非凡。且這段時間民眾因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減少了休閒娛樂活動，此刻正在面對疫情的最後一役，音樂節的舉辦，就是宣告將逐步恢復日常生活。

主辦單位資料指出，音樂節以「音樂X戲劇」、「音樂X遊戲」兩大主軸策展，邀請國內外重要音樂產業界人士，就音樂與戲劇、遊戲產業跨界合作，分享交流實務經驗，拓展跨產業新興商業模式發展契機，期透過產業發展趨勢討論、媒合與交流活動，促成產業及跨國合作，提升產業發展動能。