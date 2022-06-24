快訊

行人急躲避！北市中正區睽違9年下冰雹 氣溫驟降10度

大鵬灣國際休閒特區停滯3年 7月中重新開放

中央社／ 屏東縣24日電

2019年台灣燈會在屏東大鵬灣國際休閒特區舉辦，後因廠商中止契約而停滯3年，現由大鵬灣國家風景區管理處接管，將在7月中旬重新開放，有燈光、水岸布置，還舉辦水上嘉年華。

2019年台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，有「史上最美燈會」稱號，鵬管處將在7月15日起開放國際休閒特區部分公共設施，並推出水上活動和觀光市集，遊客可親近燈會保留下來的主燈「巨鮪來富」、「海之女神」和海上教堂。

鵬管處長許主龍告訴中央社記者，這是大鵬灣國際休閒特區重新開放的首場水域活動，6月底前將全面進行水岸布置與燈光照明，成為日夜都適合遊客遊的景點，水域體驗活動也會因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進行總量管制。

鵬管處表示，7月15日至17日、23日及24日，在大鵬灣國際休閒特區辦理「2022大鵬灣水上嘉年華活動」，推出水域體驗活動，讓遊客可以免費體驗水上活動，包含獨木舟、立式划槳（SUP）、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等，還有屏東觀光圈市集，讓遊客從白天玩到晚上，感受不一樣大鵬灣景致。

大鵬灣 台灣燈會 屏東

延伸閱讀

大鵬灣BOT特區荒廢3年 7月中跨出活化第一步

影／ 大鵬灣凌晨翻車駕駛開溜 醉男到案辯是返家後喝的

小琉球水上活動夯過頭 鵬管處為降低衝擊找解方

興璽智慧宅 高坪特區3房‧2房 588萬起

相關新聞

高溫天氣台電供電吃緊 高雄突停電1人受困電梯

高雄天氣持續高溫，全台用電量昨天創下歷史新高，超過台電預估最高用電，高雄市新興區部分地區今天突然停電，台電表示有600戶...

高雄中午約600戶停電 台電急查修

高雄今天中午發生停電。台電高雄區處訊息說明，上午11時56分接獲用戶通報，苓雅區多戶無電，緊急派員查修、查明事故原因，初...

金門星光節8月1日開展 搭上電影恐龍熱潮超吸睛

繼去年金門星光節掀起一波旅遊話題和熱潮，金門縣府今天表示，今年金門星光節定於8月1日至9月30日在金湖鎮「西洪營區」舉辦...

大鵬灣BOT特區荒廢3年 7月中跨出活化第一步

交通部大鵬灣國家風景區是2019台灣燈會主燈區，BOT廠商在燈會風光落幕後要求中止契約，包括國際賽車場、飯店等設施相繼關...

30多歲女越南返台高雄首宗登革熱病例 市府緊盯防破口

高雄前天出現今年首宗登革熱境外移入病例，是一名30多歲從越南返台的女性，市府立即啟動緊急防治作為，在確診個案住家大樓周邊...

採低造價生態植生明溝 岡山魚市場排水工程完工

岡山區魚市場一帶因地勢相對低漥，且既有側溝無銜接下游排水路，致豪大雨時易有積淹水發生。高市水利局動支新台幣520萬元進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。