高溫天氣台電供電吃緊 高雄突停電1人受困電梯

高雄天氣持續高溫，全台用電量昨天創下歷史新高，超過台電預估最高用電，高雄市新興區部分地區今天突然停電，台電表示有600戶停電，新興區傳出有人因停電受困電梯，119據報，派員搶救，協助1名男子脫困，幸未受傷。

台電高雄區營業處表示，今天中午11點56分，接獲用戶通報四維MB75饋線多戶無電，影響範圍新興區錦田路、南海街、東海街、達仁街一帶，約600戶無電可用，總共影響用戶數約600戶，經派員查修，直到近下午2點24分全數復電，經查，確認2個配電室之間的電纜故障，電源無法通過，經隔離轉供即復電，至於故障原因，尚待抽出電纜檢查。

由於台電昨天下午用電量達到3978.2萬瓩，逾預估最高用電3930萬瓩，備轉容量率為6.87%，今天供電吃緊，今、明2天夜間備轉容量率可能亮橘燈。

今天高雄市新興區突然停電，高雄市消防局戒備，在停電1小時後，今天下午1點12分，新興區五福一路1棟大樓傳出有人受困電梯，消防局出動3車7人趕抵，在大樓3樓，協助46歲的男子脫困，男子熱的滿身大汗，幸沒受傷，未送醫。