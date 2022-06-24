金門星光節8月1日開展 搭上電影恐龍熱潮超吸睛

繼去年金門星光節掀起一波旅遊話題和熱潮，金門縣府今天表示，今年金門星光節定於8月1日至9月30日在金湖鎮「西洪營區」舉辦，除了更進一步創新燈展主題和模式，搭上電影掀起的全球恐龍熱潮，將展出充滿科幻感的星球謎航與侏儸紀等跨時空地景藝術品，為今夏添加濃濃親子趣味。

縣府觀光處表示，此次最特別的是將廣邀金門鄉親一同共創其中三件作品，融合素人風格和集體創作，成就藝術作品，共創藝術家即日起募集，機會難得，歡迎鄉親踴躍報名，為自己寫下藝術共創的精彩一頁。

這3件藝術品的創作，作品主題分別是「地球之廉」、「時空膠囊」、「哇！恐龍蛋」，三場共創活動定於7月9至10日二日舉辦，由專業藝術策展人員帶領集體創作，為活動暖身；每件作品預計分批募集20人至100人，不限對象，呈現素人風格和創意，增添亮點。歡迎有興趣的鄉親共襄盛舉，在星光節發出屬於自己的光芒，募集額滿為止，上網進行報名（星光節粉絲頁：https://www.facebook.com/kinmen.starlight/）洽詢電話318823#62791觀光處許小姐。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，2022金門星光節定於8月1日至9月30日在金湖鎮「西洪營區」舉辦，由專業藝術團隊「INITIAL啟初藝術」設計以星球謎航為主軸，從金門看宇宙星球，探索星際旅程，呼應金門之美。從失落的星球、神祕的星際旅程、無限蟲洞、穿越時空到遠古侏儸紀，霸王龍、迅猛龍、三角龍現身地球，宛如侏羅紀公園，共展出12座地景藝術品，並結合聲光藝術，讓遊客隨著迷幻的氛圍，彷彿進入時空旅程。

觀光處說明，金門星光節系列活動還包括街頭藝人同樂、手作DIY體驗、星光野餐及作品集章兌換限量主題紀念品……等，各項內容將陸續於2022金門星光節官網(https://event.xinmedia.com/kinmen_starlight/)公布。