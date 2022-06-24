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大鵬灣BOT特區荒廢3年 7月中跨出活化第一步

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
鵬管處7月15日起開放休閒特區部分公共設施，至於賽車場、酒店等大型設施，正對外洽詢民間有無短期承租經營意願，長期會辦理BOT案公開招標，為避免設施受損，仍持續關閉。記者潘欣中／攝影
鵬管處7月15日起開放休閒特區部分公共設施，至於賽車場、酒店等大型設施，正對外洽詢民間有無短期承租經營意願，長期會辦理BOT案公開招標，為避免設施受損，仍持續關閉。記者潘欣中／攝影

交通部大鵬灣國家風景區是2019台灣燈會主燈區，BOT廠商在燈會風光落幕後要求中止契約，包括國際賽車場、飯店等設施相繼關閉，荒廢近3年；歷經漫長的司法仲裁、協商價購，鵬管處已在本月完成移轉手續，定7日15日先開放特區部分公共設施，並推出水上活動和觀光市集，遊客可親近燈會保留的「巨鮪來富」、「海之女神」和海上教堂，跨出活化第一步。

大鵬灣國家風景區獎勵民間參與公共建設開發案是國內最大型的BOT案，休閒特區位於東北側灣域的遊1區占地百餘公頃，也是2019年台灣燈會主燈「巨鮪來富」主場地。

合作廠商打造包括國際賽車場、飯店、卡丁車場及輕航機場和遊湖等遊憩設施，卻在營運15年後，以水汙嚴重及鵬管處沒有誠意改善導致招商困難主動解約；在司法仲裁程序結束後，鵬管處將以15億元購回無爭議場域設施，本月完成移轉及土地地上權塗銷返還作業等手續。

鵬管處長許主龍說，7日15日率先開放休閒特區灣域公共設施，包括碼頭、燈飾和水上活動，15 、16、17、23及24日安排水上嘉年華活動，免費體驗包含獨木舟、立式划槳、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等，還可領取50元市集券與摸彩券，另有水上鋼鐵人表演賽及自力造筏賽活動，並集結20攤屏東觀光圈市集，讓遊客從白天玩到晚上，感受不一樣大鵬灣景致。

鵬管處說，這是大鵬灣國際休閒特區重新開放後的首場水域活動，歡迎遊客前來體驗各式水域活動外，也可進特區，就近觀看詢問度破表的人氣景點海之女神、海上教堂及巨鮪來富，也可租借電輔車延伸暢遊大鵬灣，觀賞濕地生態資源及濱海風景，再到東港鎮大啖生猛海鮮；至於賽車場、卡丁車場、酒店等大型設施，正對外洽詢民間有無短期承租經營意願，長期會辦理BOT案公開招標，為避免設施受損，仍持續關閉。

鵬管處本月和BOT廠商完成移轉作業後，定7日15日率先開放休閒特區灣域公共設施，包括碼頭、燈飾和水上活動，同時安排假日水上嘉年華活動。 圖／鵬管處提供
鵬管處本月和BOT廠商完成移轉作業後，定7日15日率先開放休閒特區灣域公共設施，包括碼頭、燈飾和水上活動，同時安排假日水上嘉年華活動。 圖／鵬管處提供
鵬管處本月和BOT廠商完成移轉作業後，定7日15日率先開放休閒特區灣域公共設施，包括碼頭、燈飾和水上活動，同時安排假日水上嘉年華活動。 圖／鵬管處提供
鵬管處本月和BOT廠商完成移轉作業後，定7日15日率先開放休閒特區灣域公共設施，包括碼頭、燈飾和水上活動，同時安排假日水上嘉年華活動。 圖／鵬管處提供
鵬管處本月和BOT廠商完成移轉作業後，定7日15日率先開放休閒特區灣域公共設施，包括碼頭、燈飾和水上活動，同時安排假日水上嘉年華活動。 圖／鵬管處提供
鵬管處本月和BOT廠商完成移轉作業後，定7日15日率先開放休閒特區灣域公共設施，包括碼頭、燈飾和水上活動，同時安排假日水上嘉年華活動。 圖／鵬管處提供

台灣燈會 大鵬灣 BOT

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