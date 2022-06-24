30多歲女越南返台高雄首宗登革熱病例 市府緊盯防破口

高雄前天出現今年首宗登革熱境外移入病例，是一名30多歲從越南返台的女性，市府立即啟動緊急防治作為，在確診個案住家大樓周邊查獲積水容器及病媒蚊幼蟲，呼籲市民提高警覺，加強環境清潔。

近期持續有降雨發生，加上氣溫偏高，利於病媒蚊生長，依據高雄市衛生局病媒監測數據顯示，各行政區的布氏指數、容器指數等數字直線上升，已瀕臨紅燈警戒。布氏指數代表登革熱病媒蚊幼蟲期數量，是判斷登革熱病媒蚊密度重要指標，布氏指數在2級以下時，算是安全區，3級以上就是紅燈警戒區。

為避免登革熱疫情擴散蔓延，副市長林欽榮今天上午率衛生、環保、民政、鼓山區公所等防疫團隊在鼓山區美術館廣場集結，也發動龍水、鼓峰、前峰、光榮、民強、厚生等鄰里志工約100人，加強孳生源檢查及清除強度，嚴防本土登革熱疫情。

林欽榮說，高雄鼓山區病媒蚊指數有上升，推測與當地正進行多項大型公共工程有關，包含輕軌建設、内惟藝術中心等，工區凹陷處較多，他要求工程單位也要一起落實登革熱防治，雨後若沒未能及時清理積水環境，加上高溫濕熱，最易成為登革熱病媒蚊溫床。

「戒慎但不過度恐懼！」林欽榮指出，當前從中央到地方全力抗疫，市民切莫輕忽登革熱的威脅，103、104年登革熱大流行慘痛經驗讓許多人餘悸猶存，現今東南亞地區登革熱疫情肆虐，民眾若從高流行風險區返國，要留意自身健康狀況。