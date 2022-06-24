快訊

烏克蘭終成歐盟候選國！澤倫斯基大讚：歷史性一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

採低造價生態植生明溝 岡山魚市場排水工程完工

中央社／ 高雄24日電

岡山區魚市場一帶因地勢相對低漥，且既有側溝無銜接下游排水路，致豪大雨時易有積淹水發生。高市水利局動支新台幣520萬元進行排水改善工程，工程4月完工也通過梅與考驗。

岡山魚市場為嘉義以南主要養殖魚類交易場所，也是高屏地區唯一的消費地魚市場，銷售市場包括台南、高雄、屏東地區，因毗鄰岡山肉品市場、家禽市場，3個批發市場形成產業群聚效應，為南台灣最重要禽畜漁產批發中心。

水利局今天新聞稿表示，由於因地勢低窪且匯集鄰接農業區水量，既有排水溝排水有宣洩不及情形，民國109年豪雨期間造成道路積淹水影響人車通行。這次改善工程增設排水箱涵及明渠，將魚市場一帶地表逕流與區內排水收集後排往五甲尾排水，降低當地淹水情形。

水利局市區排水二科表示，排水工程兼顧生態環境考量，明渠形式採植生格網護坡，相對降低工程造價及減少對景觀衝擊，4月分工程完工後歷經已梅雨期間考驗，發揮應有排水功能。

岡山 水利局 淹水

延伸閱讀

改善水患及交通 盧山橋力拼10月開放橋梁通車

跨度最大+噸位最重 陸高寒地區連續橋梁成功轉體

前瞻1600萬元學生安全通道工程 地方不買帳報停工

視察嘉義市鐵路高架化 王國材要求如期如質完工

相關新聞

藍戰屏市 徵召周典論次女周佳琪

屏東市長原是藍營執政優勢選區，但連兩屆國民黨籍屏東市長都涉及貪瀆案遭停職，以致2022年出戰人選一波三折，國民黨中央黨部...

採低造價生態植生明溝 岡山魚市場排水工程完工

岡山區魚市場一帶因地勢相對低漥，且既有側溝無銜接下游排水路，致豪大雨時易有積淹水發生。高市水利局動支新台幣520萬元進行...

北高雄科技廠進駐 憂水電大戰

台積電高雄廠將動工，橋科廠商陸續申請進駐，估計至少4萬人移居北高雄，但立委指不少廠商憂心水電問題，據台電去年至今年3月降...

購物廣場 搶攻北高雄

看準北高雄發展潛力，達麗集團投資20億元在高捷南岡山站興建「達麗米樂岡山樂購廣場」，占地4.2公頃，結合時尚、餐飲、電影...

8億打造 風光一時 高雄海上皇宮將拆

高雄一度盛名的海上餐廳「海上皇宮」，經營不到1年就歇業，至今已21年後仍停靠在高雄港，因積欠高雄港務分公司3千多萬元。高...

teamLab未來遊樂園 高雄登場

聯合數位文創主辦的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」即日起在高雄科工館登場，展區比台北大一倍，可看性更高。高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。