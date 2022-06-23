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屏警用車輛逾齡低於全國 新購185輛警車打擊犯罪添利器

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，今在縣警局交通隊舉行授車儀式，縣長潘孟安說，警用車輛汰舊換新後，有助提升快速機動打擊犯罪的效率及保障員警同仁執勤安全。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，今在縣警局交通隊舉行授車儀式，縣長潘孟安說，警用車輛汰舊換新後，有助提升快速機動打擊犯罪的效率及保障員警同仁執勤安全。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，今年警局採購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車165輛，縣長潘孟安說，上任以來汰換警用車輛177輛、警用機車674輛、警用重型機車6輛，目前屏東縣警局巡邏車逾齡率25.5%低於全國30%；警用機車逾齡率32.09%更遠低於全國52％。

今在縣警局交通隊舉行授車儀式，潘孟安說，警用車輛汰舊換新後，有助提升快速機動打擊犯罪的效率及保障員警同仁執勤安全。

潘孟安說，警察局汰換警用車輛前，先調查基層同仁意見，針對員警們需求採購車輛，這批警用機車為150C.C，具有拍照功能的前後行車記錄器，能完整紀錄路況與執勤情形，另外巡邏車更有四輪傳動，也有前後左右環景系統，加上盲點偵測、7處安全氣囊，保護同仁的安全。

警察局長劉印宮說，感謝縣長及議會對警政工作大力支持，逐年編列汰換警用車輛預算，讓警局能順利依期程汰換警用車輛供前線員警使用，這次添購7輛四輪傳動式巡邏車，將配發屏縣各原鄉山區的警察單位，加強山區處理事故及協助救難的勤務效能，保障偏遠地區縣民的生命財產安全。

屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，今在縣警局交通隊舉行授車儀式，近三年新添購的警用摩托車，都有配備前後行車記錄器。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，今在縣警局交通隊舉行授車儀式，近三年新添購的警用摩托車，都有配備前後行車記錄器。記者劉星君／攝影

警察 屏東縣 潘孟安

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