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孫喊「阿嬤超猛的」 屏大樂齡大學銀髮學員表演電音三太子

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學樂齡大學今舉行結業典禮，典禮邀請樂齡大學社團，樂齡幸福社「百歲青春不老團」，長輩演出電音三太子，儘管扛著5、6公斤重的戲偶，視線、行動受限，阿公阿嬤們跟著電音節拍，展現舞步。記者劉星君／攝影
屏東大學樂齡大學今舉行結業典禮，典禮邀請樂齡大學社團，樂齡幸福社「百歲青春不老團」，長輩演出電音三太子，儘管扛著5、6公斤重的戲偶，視線、行動受限，阿公阿嬤們跟著電音節拍，展現舞步。記者劉星君／攝影

屏東大學樂齡大學今天舉行結業典禮，典禮開幕邀請樂齡大學社團，樂齡幸福社「百歲青春不老團」，5名長輩們登台演出電音三太子，儘管扛著5、6公斤重的戲偶，視線、行動受限，阿公阿嬤們跟著電音節拍，展現舞步，他們說，不論年齡、快樂學習讓生活更有活力。還有孫子跟阿嬤說，「阿嬤超猛的！」

參與學員75歲的郭幸美說，為練習舞步，都會跟著影片重複在家練習，也讓就讀國高中的孫子說，「阿嬤超猛的！」，雖然扛著5、6公斤重的戲偶跳舞，有點吃力，但練習過程中很開心，今天登台演出有點小緊張。她也是樂齡大學的資深學員，她說，她從來沒有缺席，她也以自己的學習態度，也勉勵孫子們要好好念書。

屏東大學開辦樂齡大學今年第8年，學員參加樂齡幸福社「百歲青春不老團」，由打狗亂歌團王煌鵬擔任指導老師，帶領阿公阿嬤跳電音三太子，結合傳統廟會藝陣文化、電音歌曲和流行舞蹈，5人穿上電音三太子的戲偶裝，另2人分飾哪叱及媒人婆，充滿歡樂活力及濃濃台灣味的電音三太子，不只是年輕人的專利，現場充滿歡笑氣氛。

王煌鵬說，雖說是指導學員，他也從大哥大姐身上學到很多。三太子戲偶裝很沉重，學員勇於踏出一步，下課後還不斷練習，值得為他們喝采。

屏東大學主任秘書陳永森致詞說，樂齡大學的學員是屏東大學的學生，畢業後也是屏東大學的校友，邁向未來高齡化、健康化的社會，如何讓大家身心更充實，善盡大學社會責任，續辦樂齡大學，規畫更豐富的課程。未來接任校長，希望有機會和大家一起學習。

樂齡大學本學年有81名學員，平均年齡為68歲，最長年齡為79歲，除了頒授結業證書及表揚全勤學員外，也由學員展出自己的學習成果。

屏東大學樂齡大學今舉行結業典禮，典禮邀請樂齡大學社團，樂齡幸福社「百歲青春不老團」，長輩演出電音三太子，儘管扛著5、6公斤重的戲偶，視線、行動受限，阿公阿嬤們跟著電音節拍，展現舞步。記者劉星君／攝影
屏東大學樂齡大學今舉行結業典禮，典禮邀請樂齡大學社團，樂齡幸福社「百歲青春不老團」，長輩演出電音三太子，儘管扛著5、6公斤重的戲偶，視線、行動受限，阿公阿嬤們跟著電音節拍，展現舞步。記者劉星君／攝影
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屏東大學樂齡大學今舉行結業典禮，典禮邀請樂齡大學社團，樂齡幸福社「百歲青春不老團」，長輩演出電音三太子，儘管扛著5、6公斤重的戲偶，視線、行動受限，阿公阿嬤們跟著電音節拍，展現舞步。記者劉星君／攝影
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屏東 三太子 阿嬤

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