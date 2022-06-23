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高科技進駐高雄產生「三搶大戰」 學者建議設特定區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市副市長林欽榮出席公聽會談高雄市府對於台積電等高科技產業進駐高雄的各局處因應作為。徐白櫻／攝影
高市副市長林欽榮出席公聽會談高雄市府對於台積電等高科技產業進駐高雄的各局處因應作為。徐白櫻／攝影

南台灣高科技S廊道陸續成形，至少有4萬人口移居高雄，教育、居住等生活層面受影響。學者指出，台南科學園在20年內吸納8萬從業人口，所幸當初有畫設800多公頃特定區才跟上開發腳步，建議在中山高與國道3號之間劃定新的特定區，另要關注水電問題。

高市副議長陸淑美召開今天上午在高市議會邀集選者及傳產、不動產業者代表召開「檢視科技廊道的移居生活機能」公聽會，副市長林欽榮表示，市府為迎接產業進駐做好準備，岡山社會住宅下月動工，另針對路竹等地進行都市計畫通盤檢討，改善原縣區容積率低於市區的問題。

立委吳怡玎提醒，依據台電110年至今年3月的降載紀錄，竹科13次、中科3次，南科22次，南科供電比竹科、中科更不穩定，擔心高雄未來用電，另外高雄空汙受詬病，必須創造好環境吸引海外工程師來台工作。

中山大學公共事務管理研究所長郭瑞坤指出，現在的岡山跟20年前的竹科竹北、南科善化很像，竹北滿街貢丸米粉，善化吃鍋一條街，岡山以東至燕巢台糖土地很多，鼓勵民間報編工業區，倒不如比照台南設特定區，選在中山高與國道3號之間劃特定區，政府先做好必要的交通建設與公共設施。此外，台17線海岸線發展以養殖產業為主的休閒觀光業，不是整個北高雄都是科技廊道。

高師大人力與知識管理研究所教授劉廷揚分析，未來會進入三搶大戰（搶人、搶錢、搶資源），高雄曾為用水問題與屏東有所衝突，若去屏東搶水或去台電搶電不是長遠之計，要及早因應及配套。高科大文化創意產業系副教授楊雅玲建議「工藝一體」，工廠旁邊就有藝術家。

中華民國工業協進會理事長蔡圖晉說，水電問題要能自給自足，高雄要蓋美濃水庫解決用水問題，不支持南電北送，高雄發電要優先給在地使用。

學者出席公聽會，主要關心未來大量就業人口進駐後的社會住宅、水電、人才、教育等問題。記者徐白櫻／攝影
學者出席公聽會，主要關心未來大量就業人口進駐後的社會住宅、水電、人才、教育等問題。記者徐白櫻／攝影

南科 岡山 屏東

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