高科技進駐高雄產生「三搶大戰」 學者建議設特定區

南台灣高科技S廊道陸續成形，至少有4萬人口移居高雄，教育、居住等生活層面受影響。學者指出，台南科學園在20年內吸納8萬從業人口，所幸當初有畫設800多公頃特定區才跟上開發腳步，建議在中山高與國道3號之間劃定新的特定區，另要關注水電問題。

高市副議長陸淑美召開今天上午在高市議會邀集選者及傳產、不動產業者代表召開「檢視科技廊道的移居生活機能」公聽會，副市長林欽榮表示，市府為迎接產業進駐做好準備，岡山社會住宅下月動工，另針對路竹等地進行都市計畫通盤檢討，改善原縣區容積率低於市區的問題。

立委吳怡玎提醒，依據台電110年至今年3月的降載紀錄，竹科13次、中科3次，南科22次，南科供電比竹科、中科更不穩定，擔心高雄未來用電，另外高雄空汙受詬病，必須創造好環境吸引海外工程師來台工作。

中山大學公共事務管理研究所長郭瑞坤指出，現在的岡山跟20年前的竹科竹北、南科善化很像，竹北滿街貢丸米粉，善化吃鍋一條街，岡山以東至燕巢台糖土地很多，鼓勵民間報編工業區，倒不如比照台南設特定區，選在中山高與國道3號之間劃特定區，政府先做好必要的交通建設與公共設施。此外，台17線海岸線發展以養殖產業為主的休閒觀光業，不是整個北高雄都是科技廊道。

高師大人力與知識管理研究所教授劉廷揚分析，未來會進入三搶大戰（搶人、搶錢、搶資源），高雄曾為用水問題與屏東有所衝突，若去屏東搶水或去台電搶電不是長遠之計，要及早因應及配套。高科大文化創意產業系副教授楊雅玲建議「工藝一體」，工廠旁邊就有藝術家。