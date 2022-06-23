城中烏坵堡揭幕 紀念那一年學子跨海求學的艱辛歷程

有「離島中離島」之稱的烏坵，早期學生唸完小學後，就要跨海到金門念國中，金城國中從民國58年到民國81年止，共有將近百位的烏坵籍學生，校方將他們昔日的宿舍整理成烏坵堡紀念館，今天舉行盛大揭幕，現場展示不少當時的資料文物，紀念那一段烏坵學子負笈城中的特殊教育歷史。

開幕揭幕儀式，由金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、金城國中校長許維民與高珮樺、蔡玉燕、蔡小鳳、林秋鳳、蔡燕明等5位烏坵校友主持，許維民還特別介紹，烏坵的學弟妹，在得知要成立紀念館，在不到1個月的時間，校友們自動自發捐獻了27萬6千元，也提供不少珍貴的文物與資料，加上洪議長補助外觀彩繪經費25萬元，讓紀念館得以問世。

蔡燕明提到，她在民國64年小學畢業來城中就讀，她印象中，要先從烏坵坐12個小時的「開口笑」船到高雄，隔天在搭船到金門，每次往返都相當辛苦，所以每年只能挑假期長的暑假返鄉。

蔡燕明回憶，印象中遇上過年，大家都無法回家，當時的校長黃武仁還特別將銅板包在水餃裡，只要吃到的人，都有驚喜紅包，藉以安慰遊子們的心；她說，當時烏坵的學子都住在烏坵堡內，15坪的空間，住了快20人，大家吃住都在一起，感情甚篤，想家就抱在一起哭，但她回憶，內部潮濕悶熱，其實環境並不好，印象中蚊子超多，記得蚊帳外永遠佈滿黑壓壓的蚊子。

另外，5人看到縣長與議長也紛紛陳情，希望能加強烏坵的基礎建設與碼頭設施，或是增加固定航班到金門，她們說，大家都很想回鄉，但島上缺少工作機會，基礎建設嚴重不足，希望縣府能幫忙想想辦法。

蔡燕明說，烏坵是個對台灣與金門都偏遠的小島，感謝母校願意為他們這群烏坵學子留下紀錄，讓更多學弟妹瞭解烏坵的島嶼故事，以及烏坵與城中的教育連結。