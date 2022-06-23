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達麗米樂樂購廣場盛大開幕 陳其邁宣示岡山告別蛋白區

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄達麗米樂岡山樂購廣場開幕。記者王昭月／攝影
高雄達麗米樂岡山樂購廣場開幕。記者王昭月／攝影

高雄達麗米樂岡山樂購廣場今早正式開幕，湧入近500鄉親像辦喜事一樣，市長陳其邁當場宣市，達麗建設投資20億開發此地促成地方發展，岡山已告別「蛋殼區」、「蛋白區」，邁入蛋黃區，他更向達麗集團董事長謝志長喊話，原縣區第三座百貨計畫落腳大寮捷運主機場附近，盼達麗繼續投資。

投資20億的達麗米樂岡山樂購廣場，是高捷運機廠大型重要開發案之一，基地正對捷運南岡山站，並臨台一省道，占地4.2公頃，結合流行時尚、餐飲、電影等元素打造成綜合娛樂購物商城，周邊並引入UNIQLD、藏壽司、健身工廠、NET等名店，形成岡山地區新興休閒購物據點。

「達麗米樂岡山樂購廣場」標榜搭捷運就能到，且是北高雄新興百貨購物廣場，6月初試營運以來，比預期熱烈。高市長陳其邁今早出席剪綵，發現不少議員跨區前來參加，笑稱「岡山是未來北高雄發展的核心」。

「這是在北高雄非常重要的里程碑」，陳其邁說，在配合捷運南岡山站的整體開發下，此地串連路科、橋科到楠梓產業園區，台積電駐廠的地方，可說是未來北高雄發展最樞紐地帶，周緣未來有高醫岡山分院、休閒娛樂和公共設施也都坐落在捷運南岡山站，並會延續至路竹延伸線，對地方發展具有很大幫助。

達麗集團董事長謝志長說，自己是楠梓右昌人，以前路過橋頭岡山，是一片荒涼蔗田，且對岡山刻板的印象是豆瓣醬與吃羊肉，因此4年前與高雄捷運局簽約進行捷運站開發時，心裡十分惶恐，甚至當時在橋頭推出建案「全民萬歲」時，心裡也不篤實，不過當時建案一坪賣15萬，現在每坪已漲到快30萬，「如果陳其邁市長早點當市長，他相信達麗集團的投資絕不止20億」。

謝志長表示，在國外，捷運周邊均發展蓬勃，但台灣剛起步。當時他決定投入達麗米樂開寺，即定調為美式生活圈，結合著名品牌的區域性生活百貨，岡山市民到此吃喝玩樂一次滿足，不必舟車勞頓到市區。

高雄達麗米樂岡山樂購廣場開幕，高市長陳其邁及達麗集團董事長謝志長一起剪綵開幕。記者王昭月／攝影
高雄達麗米樂岡山樂購廣場開幕，高市長陳其邁及達麗集團董事長謝志長一起剪綵開幕。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁出席達麗米樂岡山樂購廣場開幕，再度向集團董事長謝志長招手，下一站赴大寮捷運站投資。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁出席達麗米樂岡山樂購廣場開幕，再度向集團董事長謝志長招手，下一站赴大寮捷運站投資。記者王昭月／攝影
達麗集團董事長謝志長以回饋家鄉的情懷，投資開發達麗米樂岡山樂購廣場。記者王昭月／攝影
達麗集團董事長謝志長以回饋家鄉的情懷，投資開發達麗米樂岡山樂購廣場。記者王昭月／攝影
FUJI愛騎機代言人-大勢女團PER6IX，在達麗米樂岡山樂購廣場開幕時特別到場擔任一日店長，與粉絲開心互動歡慶樂購廣場新櫃開幕。記者王昭月／翻攝
FUJI愛騎機代言人-大勢女團PER6IX，在達麗米樂岡山樂購廣場開幕時特別到場擔任一日店長，與粉絲開心互動歡慶樂購廣場新櫃開幕。記者王昭月／翻攝

岡山 捷運 陳其邁

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