恆春中元搶孤如期舉辦 疫情影響組訓參賽隊恐縮

屏東恆春中元搶孤（豎孤棚）是國內宗教民俗活動盛事，前年受疫情影響以減隊方式續辦，去年因進入三級警戒停辦，但祭典科儀不取消，今年碰上更嚴峻的疫情，在中央定調為與病毒共存的新防疫生活模式後，恆春鎮公所決定如期舉辦，活動案已上網招標；但距農曆7月15（國曆8月12日）比賽日只剩1個多月，已打亂各隊組訓計畫，報名隊伍恐會縮水。

「南恆春、北頭城」是農曆7月中元搶孤2大宗教民俗勝地，由恆春鎮公所主辦的恆春豎孤棚，在傳統搶孤競技、祭典科儀外，還加入演唱晚會、踩街活動，成為年度文化觀光盛事；但前年受疫情影響，行之有年的32隊同場競賽縮減為20隊，觀光文化活動也由5天縮減至3天，去年5月進入三級警戒，取消搶孤競賽、遊街、晚會等群聚活動，可分流的祭儀仍照常。

「恆春豎孤棚是台灣宗教文化觀光盛事，復辦以配合防疫政策為最高原則！」恆春鎮長陳文弘說，本土確診仍處於高原期，恆春鎮也有數百人確診，中元搶孤是大型群聚活動，是否復辦地方有不同看法，考量中央定調為與病毒共存的新防疫生活模式，決定如期舉辦，規模將視報名隊伍而定；另文化部以東門城旁競賽會場違反文資法要求遷址，原打算承租舊東洋製繩廠用地，因所有權人意見不一，尚未敲定，但也確定今年會是最後一次在現址舉辦。

恆春中元搶孤傳統是4支棚柱，早年在恆春土地公廟前廣坦舉辦，一度停辦，前鎮長葉明順認為是民俗結合觀光的好活動，16年前為擴大參與面增至36支棚柱，中央4支留給「好兄弟」，競賽時不開放；參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬的動作，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，與宜蘭頭城搶孤競賽方式稍有不同，活動時間也較頭城早半個月。