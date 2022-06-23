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馬祖海巡臨時廳舍開工 地方與海巡合作共好新典範

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
海巡署艦隊分署第十海巡隊將興建功能齊全的廳舍，希望讓海巡同仁得到適當休息與照護，提升馬祖海域執法能量。圖／第十海巡隊提供
海巡署艦隊分署第十海巡隊將興建功能齊全的廳舍，希望讓海巡同仁得到適當休息與照護，提升馬祖海域執法能量。圖／第十海巡隊提供

海巡署金馬澎分署今日在連江縣南竿鄉福澳港產業園區，舉行「海巡署艦隊分署第十海巡隊臨時廳舍」開工祈福儀式，臨時廳舍經費計5100萬元，預計明年5月18日完工；待臨時廳舍完工後，將接續在第十海巡隊現址建造全新的辦公廳舍，全案總經費合計3億5900萬元，功能齊全的廳舍可使海巡同仁得到適當休息與照護，提升馬祖海域執法能量。

「海巡署艦隊分署第十海巡隊臨時廳舍」開工祈福儀式，在今天上午舉行，由海巡署第十一巡防區指揮部陳柏璋主任主持，相關幹部出席與會。

據了解，艦隊分署第十海巡隊南竿隊部現址廳舍，為74年3月由國防部軍備局工程營產中心兵工自建之建築物，屋齡已逾37年，屋況老舊不佳，為改善同仁生活環境，提升勤務效能，本案工程由艦隊分署委託金馬澎分署代辦，自108年起，陸續完成計畫研擬、用地取得及經費核列等事宜。

陳柏璋也特別表示，此案臨時廳舍新建工程能順利開工，要特別感謝立法院陳雪生委員、連江縣劉增應縣長、王忠銘副縣長、張永江議長等人士的鼎力支持，並在連江縣政府工務處等相關單位的全力協助，海委會及海巡署的指導支持下，逐一克服廳舍新建、土地撥用等問題，實乃地方與海巡合作共好的最佳典範。

金馬澎分署表示，未來馬祖海巡隊新建廳舍落成完工使用後，不僅可就近瞭解馬祖地區漁民需求，亦可以全新的空間與隔局，拉近與民眾的距離；另基於「行政一體」原則，新建廳舍設有漁民座談區及村民活動中心，以回饋馬祖鄉親使用，讓海巡任務之推動更加順暢，提供馬祖鄉親最好的服務品質。

海巡署金馬澎分署今日舉行「第十海巡隊臨時廳舍」開工祈福儀式，海巡署第十一巡防區指揮部陳柏璋率領幹部捻香祈福工程順利。圖／第十海巡隊提供
海巡署金馬澎分署今日舉行「第十海巡隊臨時廳舍」開工祈福儀式，海巡署第十一巡防區指揮部陳柏璋率領幹部捻香祈福工程順利。圖／第十海巡隊提供

海巡署 馬祖 漁民

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