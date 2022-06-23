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可惜！「淮軍義塚」無人聞問 寧可看電視劇了解歷史
高雄鳳山肉品市場附近曾是早年墓葬區，明天將遷移387門墓地，內有多座清朝墓塚。文史人士不捨「淮軍」義塚及「無緣方尖碑 」歷史無人聞問，武洛塘山墓葬群遲早無聲無息消失，世人寧可看「斯卡羅」電視劇，不重視真實存在的歷史文資。市府指出，方尖碑經專家審查不具文化資產價值，採紀錄留存。
高雄鳳山北門城外，從肉品市場至澄清湖曾經是墓葬區，1874年牡丹社事件發生後，清朝大臣李鴻章招募兵隊駐防台灣，史稱「淮軍」。文史人士考察發現，後來多達1900名客死異鄉的官兵葬在鳳山城外，近日即將遷移的北門段639等8筆地號遷葬案可能也有分布，墓地上有多座清朝遺留至今的古老墓碑，文史愛好者在網路發文表達不捨。
墓地上，民政局張貼遷移公告，不少墓塚遺骨已被家屬遷走，疑似清朝的墓碑無人遷移。高市殯葬管理處證實，鳳山北門段639地號等土地初估遷葬墳墓數387座，預定24日上午辦開工法會。
文史工作者李澄安指出，武洛塘山周遭有不少清朝年間的墓碑，未被列冊調查，距離此次拆除區不遠處有座「無緣方尖碑 」，這座墓碑是日治大正6年建造，當時因應台糖興築火車軌道而刨除墓地，糖廠人員將無主墓塚合建墓碑，應含淮軍義塚骨骸，數量不明。
李澄安說，珍貴歷史的墓葬群未進行完整文資調查就刨除很可惜，上月民間曾提報「無緣方尖碑 」納入文資保存被否決，盼能爭取就地保存設立解說牌，否則遷去他處存放也可接受，留存這段珍貴歷史。
文化局文資中心指出，墓塚遷移時會先進行查估作業，若有需要會同文化局專家審查，針對「無緣方尖碑 」部分，文資委員審查認為，石碑不算太特別，地點也不好展示，最後決議未列文資保存，僅做地點紀錄。
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