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對榮民特別照顧 金門榮服處拜訪診所院長致謝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
多年前選擇到金寧鄉湖埔村埔邊開設「愛私醫」診所的陳道實，他對金門年長的榮民照顧有加，金門縣榮服處長游文勇（左二）特別去拜訪他並致謝。圖／金門縣榮民服務處提供
多年前選擇到金寧鄉湖埔村埔邊開設「愛私醫」診所的陳道實，他對金門年長的榮民照顧有加，金門縣榮服處長游文勇（左二）特別去拜訪他並致謝。圖／金門縣榮民服務處提供

曾當過高雄市議員的陳道實，多年前選擇到金門縣金寧鄉湖埔村埔邊開設「愛私醫」診所，本身也是榮民的他，對金門年長的榮民照顧有加，有些老榮民年邁行動不便，且子女多不在身邊，就醫確有困難之處，他都會主動提供到府看診及專車接送，讓長者備感窩心與溫暖。

金門縣榮服處長游文勇今天偕同責任區輔導員許加聲、服務組長蔡承坤、金城榮欣志工隊長李瑞麟、金寧榮欣志工隊長林玉寶前往拜會，致送茶葉禮盒表達衷心感謝，為地區民眾看診及到府服務。

據長期服務獨居榮民的志工隊長李瑞麟表示，在他們的接觸中，常會發現有榮民長輩因年邁行動不便，且子女多不在身邊，就醫確有困難之處，愛私醫診所都會主動提供老人家到府看診及專車接送，且服務過程無微不至，讓長者備感窩心與溫暖。

陳道實說，他是國防醫學院72年醫學系畢業、軍中服役10年，退伍後在台執業，曾當過高雄市議員，107年到金門三大診所行醫，他生長在榮民家庭，父親是大陸來台老兵，兒時即從老人家口中聽到許多榮民前輩保家衛國、可歌可泣的故事，一直想對榮民有所回饋。

他也特別提到，金門地區資深榮民多為金馬自衛隊員，經歷古寧頭大戰及823砲戰，為保衛台海犧牲奉獻才有當前社會安定的生活，也讓他由衷感佩，所以他有能力給予些許微不足道的服務，他也覺得很開心。

榮民 金門 高雄市

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