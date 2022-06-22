綠色休閒渡假園區BOT案擺爛 金門縣府提告要求賠償

占地4.5公頃的的金門縣綠色休閒渡假園區BOT案，因整體工程進度嚴重落後、未能依契約期限營運，縣府109年向承攬廠商「金門樂活假期酒店股份有限公司」提起終止契約之要求，後續經多次的協商、協調委員會程序，相關程序已於近期確認，縣府於今日上午正式提起訴訟，將要求承攬廠商拆除地上物、塗銷本案地上權，並賠償縣府應有之損失。

為配合園區轉型、活化並整合觀光資源，將旅宿業與林務所優美綠色環境結合，102年時縣府與金門樂活假期酒店股份有限公司，依促進民間參與公共建設法簽訂「金門縣綠色休閒渡假園區興建、營運及移轉案」投資契約，契約期間達50年，原定105年完工及營運，當時希冀藉由休閒渡假園區設置，活化金門觀光資源、增加就業人口，縣府亦能從租金、權利金獲取收入，營造縣府、廠商、民眾三贏願景。

但豎立在林務所園區旁的綠色休閒渡假園區BOT案，多年過去，工程始終停擺，縣府表示，此BOT案於104年初進度仍稱正常，該公司亦投入新台幣4億多元的自有資金，然而後續因工程進度落後、財務融資問題，導致原訂應於105年5月29日開始營運之日期跳票，迄今累計進度為25%，僅有鋼骨結構豎立於林務所園區旁，且鋼構已有鏽蝕、周邊圍籬亦有毀損等情形。

此案自104年起便再無工程進展，整個工區閒置多年，109年7月縣府依合約內容認定該案已達重大違約且未有改善情形，函文通知該公司終止契約，但該公司後續主張因兩岸情勢、旅遊觀光團人數劇減，不同意縣府終止契約，雙方便依照契約規定進行協商、協調委員會程序，該案因新冠肺炎的影響，相關程序至近期才能確定。