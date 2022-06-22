快訊

左營海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 機上4人受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠色休閒渡假園區BOT案擺爛 金門縣府提告要求賠償

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
綠色休閒渡假園區BOT案工程進度嚴重落後，目前僅有鋼骨結構豎立於林務所園區旁，且鋼構已有鏽蝕、周邊圍籬亦有毀損等情形。圖／縣府提供
綠色休閒渡假園區BOT案工程進度嚴重落後，目前僅有鋼骨結構豎立於林務所園區旁，且鋼構已有鏽蝕、周邊圍籬亦有毀損等情形。圖／縣府提供

占地4.5公頃的的金門縣綠色休閒渡假園區BOT案，因整體工程進度嚴重落後、未能依契約期限營運，縣府109年向承攬廠商「金門樂活假期酒店股份有限公司」提起終止契約之要求，後續經多次的協商、協調委員會程序，相關程序已於近期確認，縣府於今日上午正式提起訴訟，將要求承攬廠商拆除地上物、塗銷本案地上權，並賠償縣府應有之損失。

為配合園區轉型、活化並整合觀光資源，將旅宿業與林務所優美綠色環境結合，102年時縣府與金門樂活假期酒店股份有限公司，依促進民間參與公共建設法簽訂「金門縣綠色休閒渡假園區興建、營運及移轉案」投資契約，契約期間達50年，原定105年完工及營運，當時希冀藉由休閒渡假園區設置，活化金門觀光資源、增加就業人口，縣府亦能從租金、權利金獲取收入，營造縣府、廠商、民眾三贏願景。

但豎立在林務所園區旁的綠色休閒渡假園區BOT案，多年過去，工程始終停擺，縣府表示，此BOT案於104年初進度仍稱正常，該公司亦投入新台幣4億多元的自有資金，然而後續因工程進度落後、財務融資問題，導致原訂應於105年5月29日開始營運之日期跳票，迄今累計進度為25%，僅有鋼骨結構豎立於林務所園區旁，且鋼構已有鏽蝕、周邊圍籬亦有毀損等情形。

此案自104年起便再無工程進展，整個工區閒置多年，109年7月縣府依合約內容認定該案已達重大違約且未有改善情形，函文通知該公司終止契約，但該公司後續主張因兩岸情勢、旅遊觀光團人數劇減，不同意縣府終止契約，雙方便依照契約規定進行協商、協調委員會程序，該案因新冠肺炎的影響，相關程序至近期才能確定。

縣府表示，依照契約應完備之協商、協調程序均已完成，故於今日正式提起訴訟，要求樂活公司塗銷本案地上權、拆除地上物，並賠償縣府應有之損失。

金門縣綠色休閒渡假園區BOT案，因整體工程進度嚴重落後、未能依契約期限營運，縣府於今日上午正式提起訴訟，將要求承攬廠商拆除地上物、塗銷本案地上權，並賠償縣府應有之損失。圖／縣府提供
金門縣綠色休閒渡假園區BOT案，因整體工程進度嚴重落後、未能依契約期限營運，縣府於今日上午正式提起訴訟，將要求承攬廠商拆除地上物、塗銷本案地上權，並賠償縣府應有之損失。圖／縣府提供

金門 BOT 酒店

延伸閱讀

金廈大橋他提的 陳滄江：金門人共通的想法

柯文哲拋金廈大橋 蔡壁如：成不成 是政治問題

柯文哲提建金廈大橋議題延燒 楊鎮浯還原當天是這樣說

石門水庫溪洲旅遊服務區營運延後 咖啡廳7月1日先試營運

相關新聞

墾丁社頂公園大玩草地甩尾 墾管處報警依法開罰

墾丁國家公園社頂自然公園是高人氣的免收費景點，入口處旁足球場大的綠色草坪，讓人心曠神怡，昨天卻有民眾在網路上貼出，1輛黑...

綠色休閒渡假園區BOT案擺爛 金門縣府提告要求賠償

占地4.5公頃的的金門縣綠色休閒渡假園區BOT案，因整體工程進度嚴重落後、未能依契約期限營運，縣府109年向承攬廠商「金...

高雄桃源區長確診 公所約10人隔離業務正常運作

南台灣隨著盛行率增加，高雄確診數有下降趨勢，近日桃源區長謝英雄確診，目前人在家中隔離休養，職務由區公所秘書柯志聰代理；對...

高雄社宅「福山安居」開工 提供220戶預計3年後完工

國家住宅及都市更新中心今天在高雄左營華夏路，舉行「福山安居」社會住宅開工典禮，中央興建包括套房型、三房型、二房型共220...

為降低大車事故 高雄首創大車事故後強制勞檢、車檢

去年高雄市大車事故導致34人死亡，為降低大車事故，高雄市交通局去年首創攜手勞工局、監理所推動大車重大事故需強制勞檢、車檢...

史上最低價！高雄交通月票紓困價 520元搭到飽

今年本土疫情衝擊下，台灣各行各業皆受影響，大眾運輸運量受創嚴重，高雄本周推出MeNGo交通月票520元紓困優惠方案，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。