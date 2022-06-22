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墾丁社頂公園大玩草地甩尾 墾管處報警依法開罰
墾丁國家公園社頂自然公園是高人氣的免收費景點，入口處旁足球場大的綠色草坪，讓人心曠神怡，昨天卻有民眾在網路上貼出，1輛黑色BMW轎車在社頂自然公園草地上來回甩尾的影片，引發網友撻伐；墾管處接獲檢舉已通報警方循線追查依法開罰。
昨天出現在臉書「爆料公社」的影片，記錄下轎車在社頂自然公園草地上來回甩尾的誇張行徑，文中提到，「不知道該怎麼說現在的小朋友，圖中小朋友之前是無照好幾次出一堆車禍害別人，現在又在山上做一些無語的事，唉，不要說什麼又沒礙到誰，如果今天在一般無人的空地上這樣甩，當然不會有什麼人說話，但看清楚這可是在自然公園」。
墾管處副處長許書國表示，國家公園法第13條規定，禁止將車輛開進規定以外之地區，第1次可裁罰1500元，第2次以上3000元，該行為已經觸法，已通報保7總隊第8大隊，調閱路口監測器追查開罰行為人。
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