快訊

左營海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 機上4人受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁社頂公園大玩草地甩尾 墾管處報警依法開罰

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
1輛黑色BMW轎車在墾丁社頂自然公園草地上來回甩尾，墾管處接獲檢舉已通報警方循線追查依法開罰。圖／取自臉書爆料公社
1輛黑色BMW轎車在墾丁社頂自然公園草地上來回甩尾，墾管處接獲檢舉已通報警方循線追查依法開罰。圖／取自臉書爆料公社

墾丁國家公園社頂自然公園是高人氣的免收費景點，入口處旁足球場大的綠色草坪，讓人心曠神怡，昨天卻有民眾在網路上貼出，1輛黑色BMW轎車在社頂自然公園草地上來回甩尾的影片，引發網友撻伐；墾管處接獲檢舉已通報警方循線追查依法開罰。

昨天出現在臉書「爆料公社」的影片，記錄下轎車在社頂自然公園草地上來回甩尾的誇張行徑，文中提到，「不知道該怎麼說現在的小朋友，圖中小朋友之前是無照好幾次出一堆車禍害別人，現在又在山上做一些無語的事，唉，不要說什麼又沒礙到誰，如果今天在一般無人的空地上這樣甩，當然不會有什麼人說話，但看清楚這可是在自然公園」。

墾管處副處長許書國表示，國家公園法第13條規定，禁止將車輛開進規定以外之地區，第1次可裁罰1500元，第2次以上3000元，該行為已經觸法，已通報保7總隊第8大隊，調閱路口監測器追查開罰行為人。

墾管處 國家公園 爆料公社

延伸閱讀

桃轎車違規左轉撞休旅車 1警4騎士受傷網嘆「待撞區」

影／解封派對！屏東南國生活節周六開場 出發衝墾丁

影／看到光了！遊客回流 墾丁小琉球7月訂房超搶手

影／保時捷扛彩虹獨角獸衝墾丁 網友：有錢任性

相關新聞

墾丁社頂公園大玩草地甩尾 墾管處報警依法開罰

墾丁國家公園社頂自然公園是高人氣的免收費景點，入口處旁足球場大的綠色草坪，讓人心曠神怡，昨天卻有民眾在網路上貼出，1輛黑...

綠色休閒渡假園區BOT案擺爛 金門縣府提告要求賠償

占地4.5公頃的的金門縣綠色休閒渡假園區BOT案，因整體工程進度嚴重落後、未能依契約期限營運，縣府109年向承攬廠商「金...

高雄桃源區長確診 公所約10人隔離業務正常運作

南台灣隨著盛行率增加，高雄確診數有下降趨勢，近日桃源區長謝英雄確診，目前人在家中隔離休養，職務由區公所秘書柯志聰代理；對...

高雄社宅「福山安居」開工 提供220戶預計3年後完工

國家住宅及都市更新中心今天在高雄左營華夏路，舉行「福山安居」社會住宅開工典禮，中央興建包括套房型、三房型、二房型共220...

為降低大車事故 高雄首創大車事故後強制勞檢、車檢

去年高雄市大車事故導致34人死亡，為降低大車事故，高雄市交通局去年首創攜手勞工局、監理所推動大車重大事故需強制勞檢、車檢...

史上最低價！高雄交通月票紓困價 520元搭到飽

今年本土疫情衝擊下，台灣各行各業皆受影響，大眾運輸運量受創嚴重，高雄本周推出MeNGo交通月票520元紓困優惠方案，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。