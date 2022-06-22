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高雄桃源區長確診 公所約10人隔離業務正常運作

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
桃源區長謝英雄確診，目前人在家中隔離休養，職務由區公所秘書柯志聰代理。記者陳弘逸／攝影
桃源區長謝英雄確診，目前人在家中隔離休養，職務由區公所秘書柯志聰代理。記者陳弘逸／攝影

南台灣隨著盛行率增加，高雄確診數有下降趨勢，近日桃源區長謝英雄確診，目前人在家中隔離休養，職務由區公所秘書柯志聰代理；對此區公所表示，目前所有業務運作都正常，不影響民眾洽公。謝英雄也說，身體正在恢復中，下周快篩陰性就能返回崗位。

謝英雄今天在臉書貼文，閉關隔離第二天！身體狀況休養恢復中，職務暫由柯秘書代理，一切行政業務推動運作正常，疫情嚴竣呼籲鄉親做好自主管理及防疫措施減少感染機會，請大家共體時艱度過難關，願主賜大家平安健康！

謝英雄說，身體先前就有微感冒症狀且遲遲沒有康復，快篩都是陰性，直到這周一要出席活動前，快篩陽性，為了不傳染給其他人，便立即請假，也未與其他公所人員接觸，隨即返家自行隔離休養。

他還說，確診第一天四肢無力力，肌肉痠痛，這兩天身體逐漸恢復，但仍感覺到喉嚨痛等些微不適症狀，雖不知感染源為何，但會盡快照顧好身體返回崗位。

區公所秘書柯志聰表示，受疫情影響，公所含臨時人員約10人在家中隔離，但目前公務運作都正常，人力及相關業務都未受影響，公所人員都會隨時掌握身體健康狀況。

隔離 快篩陽性 疫情

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