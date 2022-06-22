澎湖縣SBIR發表會 賴峰偉肯定發揮青創能量

「澎湖縣地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」成果發表會，澎湖縣長賴峰偉鼓勵更多中小企業勇於創新研發，強化企業核心能量，促進澎湖產業升級轉型，活化產業價值，振興經濟發展。

「澎湖縣地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」今天在馬公山水海濱樂園舉行成果發表會，今年共協助14家企業開發65項產品，創造超過1500萬元產值，成功發揮青年創意能量，現場還安排有傳統漁法文化「牽罟」漁村漫遊體驗。

賴峰偉表示，創新研究是企業中的靈魂，創新研發帶動豐沛的產業能量，縣府透過SBIR計畫鼓勵更多中小企業勇於創新研發，強化企業核心能量，促進澎湖產業升級轉型，活化產業價值，振興經濟發展，帶動澎湖繁榮。

縣府建設處表示，110年SBIR計畫總共有13案、14家企業（1案為聯合提案）順利結案，包括海洋資源永續利用、休閒觀光、數位應用、在地食品創新開發、歷史文化創新等面向，估計可為澎湖創造1500萬元以上產值，產出特色產品65項。

建設處表示，110年SBIR計畫輔導業者開發包括仙人掌酸啤酒、急速冷凍技術「雲朵披薩」、吉貝在地美食「常溫即食品罐頭」、動力輔助型浮潛輔具、無動力便攜型浮潛輔具、雙帆風浪龍舟板、潛水呼吸調節器、全新馬場遊程體驗、優化民宿管理導入數位治理、澎湖鳥嶼自由探索創生平台、傳統漁法文化「牽罟」漁村漫遊體驗、咖啡豆烘焙品管、會展用行動商品展示台、節水「海洋塑料清潔設備」等，各具創新成果，引人注目。