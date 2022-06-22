快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

澎湖縣SBIR發表會 賴峰偉肯定發揮青創能量

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖縣地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」成果發表會，澎湖縣長賴峰偉鼓勵更多中小企業勇於創新研發，強化企業核心能量，促進澎湖產業升級轉型，活化產業價值，振興經濟發展。

「澎湖縣地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」今天在馬公山水海濱樂園舉行成果發表會，今年共協助14家企業開發65項產品，創造超過1500萬元產值，成功發揮青年創意能量，現場還安排有傳統漁法文化「牽罟」漁村漫遊體驗。

賴峰偉表示，創新研究是企業中的靈魂，創新研發帶動豐沛的產業能量，縣府透過SBIR計畫鼓勵更多中小企業勇於創新研發，強化企業核心能量，促進澎湖產業升級轉型，活化產業價值，振興經濟發展，帶動澎湖繁榮。

縣府建設處表示，110年SBIR計畫總共有13案、14家企業（1案為聯合提案）順利結案，包括海洋資源永續利用、休閒觀光、數位應用、在地食品創新開發、歷史文化創新等面向，估計可為澎湖創造1500萬元以上產值，產出特色產品65項。

建設處表示，110年SBIR計畫輔導業者開發包括仙人掌酸啤酒、急速冷凍技術「雲朵披薩」、吉貝在地美食「常溫即食品罐頭」、動力輔助型浮潛輔具、無動力便攜型浮潛輔具、雙帆風浪龍舟板、潛水呼吸調節器、全新馬場遊程體驗、優化民宿管理導入數位治理、澎湖鳥嶼自由探索創生平台、傳統漁法文化「牽罟」漁村漫遊體驗、咖啡豆烘焙品管、會展用行動商品展示台、節水「海洋塑料清潔設備」等，各具創新成果，引人注目。

澎湖 馬公

延伸閱讀

澎湖中興國小黃宜萱獲總統教育獎 縣長接見表揚

澎湖購入7輛新公車 公共運輸添生力軍

慶祝警察節 澎湖府會爭取離島加給比照金馬

澎湖首例確診孕婦順利生產 母嬰均安

相關新聞

為降低大車事故 高雄首創大車事故後強制勞檢、車檢

去年高雄市大車事故導致34人死亡，為降低大車事故，高雄市交通局去年首創攜手勞工局、監理所推動大車重大事故需強制勞檢、車檢...

高雄桃源區長確診 公所約10人隔離業務正常運作

南台灣隨著盛行率增加，高雄確診數有下降趨勢，近日桃源區長謝英雄確診，目前人在家中隔離休養，職務由區公所秘書柯志聰代理；對...

高雄社宅「福山安居」開工 提供220戶預計3年後完工

國家住宅及都市更新中心今天在高雄左營華夏路，舉行「福山安居」社會住宅開工典禮，中央興建包括套房型、三房型、二房型共220...

史上最低價！高雄交通月票紓困價 520元搭到飽

今年本土疫情衝擊下，台灣各行各業皆受影響，大眾運輸運量受創嚴重，高雄本周推出MeNGo交通月票520元紓困優惠方案，民眾...

金曲獎在高雄 通關密語「33」可享多項優惠

第33屆金曲獎頒獎典禮今年7月2日在高雄舉行，系列活動「金曲國際音樂節」6月24日至26日搶先在高雄流行音樂中心登場。為...

金門大橋試燈 民眾搶拍

研議20年的金門大橋耗資近63億，施工10年後，今年進入收尾階段，預計8月完工，10月通車。施工單位昨晚試燈，不少人到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。